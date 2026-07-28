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За сутки по Харьковщине ударили 64 БпЛА – Синегубов

Происшествия 09:10   28.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки по Харьковщине ударили 64 БпЛА – Синегубов

В результате российских ударов по Харьковщине есть погибший, также пострадали 14 людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков травмированы 49-летний мужчина и 46-летняя женщина, подверглись острой реакции на стресс 67-летний мужчина и 28-летняя женщина; в г. Балаклея погиб 58-летний мужчина, получили ранения восемь человек; в г. Лозовая ранены мужчины 63 и 56 лет», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • две ракеты;
  • 11 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типу «Ланцет»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • семь fpv-дронов;
  • 44 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 09:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских ударов по Харьковщине есть погибший, также пострадали 14 людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".