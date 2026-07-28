За сутки по Харьковщине ударили 64 БпЛА – Синегубов

В результате российских ударов по Харьковщине есть погибший, также пострадали 14 людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков травмированы 49-летний мужчина и 46-летняя женщина, подверглись острой реакции на стресс 67-летний мужчина и 28-летняя женщина; в г. Балаклея погиб 58-летний мужчина, получили ранения восемь человек; в г. Лозовая ранены мужчины 63 и 56 лет», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

две ракеты;

11 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типу «Ланцет»;

БпЛА типа «Молния»;

семь fpv-дронов;

44 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.