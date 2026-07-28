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Подмосковье в огне: горят торговые склады и завод (фото/видео)

Происшествия 08:33   28.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подмосковье в огне: горят торговые склады и завод (фото/видео) Фото: Exilenova+

Этой ночью БпЛА атаковали Подмосковье. По предварительной информации, удары пришлись по заводу «Гидросталькострукция» в городе Чехов. Досталось и Коледино – там пылают склады логистического оператора «3PL», отвечающего за поставку товаров для крупных торговых сетей россии, а также Wildberries.

Атака продолжалась всю ночь и до самого утра. Из-за обстрелов в России пришлось остановить работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Мэр Москвы Сергей Собянин писал о работе ПВО, однако очевидцы жаловались: сбития вышли неудачными – в результате некоторые беспилотники прилетели по домам.

Видео: Supernova plus

Видео: Supernova plus

По информации украинского волонтера и бывшего советника миниобороны Украины Сергея Стерненко, в Коледино БпЛА ударили по складам.

«В результате работы ПВО поражен состав логистического оператора «3PL», отвечающий за поставку товаров для крупных торговых сетей россии. Рядом также расположен один из самых больших складов Wildberries», – пишет Стерненко.

Видео: Supernova plus

Видео: Exilenova+

Кроме того, «прилеты» зафиксировали и по заводу «Гидростальконструкция».

«Предприятие специализируется на компонентах электростанций и гидротехнических объектов», – уточнил Стерненко.

Фото: Exile

Уже утром мэр Москвы подвел итоги неспокойной ночи, заявив, что только в сторону столицы выпустили почти 400 беспилотников.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 08:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Этой ночью БпЛА атаковали Подмосковье. По предварительной информации, удары пришлись по заводу «Гидросталькострукция» в городе Чехов. Досталось и Коледино –…".