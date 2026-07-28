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Підмосков’я у вогні: горять торгові склади та завод (фото/відео)

Події 08:33   28.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підмосков’я у вогні: горять торгові склади та завод (фото/відео) Фото: Exilenova+

Цієї ночі БпЛА атакували Підмосков’я. За попередньою інформацією, удари прийшлися по заводу “Гідросталькострукція” у місті Чехов. Дісталося і Коледіно – там палають склади логістичного оператора «3PL», який відповідає за постачання товарів для великих торгових мереж Росії, а також Wildberries.

Атака тривала всю ніч і до самого ранку. Через обстріли в Росії довелося зупинити роботу аеропортів “Внуково”, “Домодєдово” та “Жуковський”. Мер Москви Сергій Собянін писав про роботу ППО, проте очевидці скаржилися: збиття вийшли невдалими – у результаті деякі безпілотники прилетіли по будинку.

Відео: Supernova plus

Відео: Supernova plus

За інформацією українського волонтера та колишнього радника мініоборони України Сергія Стерненка, у Коледіно БпЛА вдарили по складах.

“Внаслідок роботи ППО уражено склад логістичного оператора «3PL», що відповідає за постачання товарів для великих торговельних мереж росії. Поруч також розташований один із найбільших складів Wildberries“, – пише Стерненко.

Відео: Supernova plus

Відео: Exilenova+

Крім того, “прильоти” зафіксували і на заводі “Гідросталькострукція”.

“Підприємство спеціалізується на компонентах для електростанцій та гідротехнічних обʼєктів”, – уточнив Стерненко.

Фото: Exile

Вже вранці мер Москви підбив підсумки неспокійної ночі, заявивши, що лише у сторону столиці випустили майже 400 безпілотників.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 08:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цієї ночі БпЛА атакували Підмосков’я. За попередньою інформацією, удари прийшлися по заводу “Гідросталькострукція” у місті Чехов.".