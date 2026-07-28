ДСНС: росіяни знову атакували поштовий термінал у Коротичі

13 пожеж через обстріли вирували в Богодухівському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському, Харківському районах області, а також у Харкові. В основному, зазначили у ДСНС, ворог бив по цивільній інфраструктурі та авто.

За даними ДСНС, напередодні увечері росіяни обстріляли селище Коротич. Прилетіло по терміналу поштового відділення – почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

“Вдень у м Балаклія Ізюмського району внаслідок обстрілу загинула 1 людина, ще 14 осіб постраждали. Пошкоджень зазнали адміністративні будівлі, лікарня, магазини, автомобілі та два приватні житлові будинки.

Увечері росіяни завдали удару FPV-дроном по цивільному авто, спричинивши пожежу. Внаслідок удару постраждали двоє людей”, – уточнили в ДСНС.

Нагадаємо, остання атака на поштовий термінал була 19 липня – тоді начальник ХОВА інформував про удар по Коротичу. Відразу було відомо про загиблих та велику кількість постраждалих. Через небезпеку тимчасово перекривали Київську трасу — від Пісочина до Люботина. Незабаром стало відомо, що ворог тричі влучив по території Харківського інноваційного сортувального термінала Нової пошти. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Тоді внаслідок удару загинули четверо людей, ще 20 – поранені, 12 із них госпіталізовані. Вранці 23 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що один із постраждалих помер у лікарні – таким чином кількість жертв зросла до п’яти.