Через небезпеку перекрили Київську трасу на Харківщині (схема об’їзду)

Київську трасу перекрили на ділянці від Пісочина до Люботина вдень 19 липня. Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Через безпекову ситуацію тимчасово перекрито рух транспорту. У зв’язку з безпековою ситуацією тимчасово обмежено рух усіх транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський. Рух перекрито на ділянці км 459+316 – км 472+945 (від населеного пункту Пісочин до населеного пункту Люботин). Об’їзд зазначеної ділянки здійснюється за затвердженою схемою тимчасової організації дорожнього руху”, – поінформували у відділі комунікації ГУНП.

Про поновлення руху обіцяють повідомити додатково.

Зазначимо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про трагічні наслідки “прильоту” під Харковом. У передмісті загинули троє людей, постраждали 13. Куди саме припав удар, Синєгубов не повідомив. Нагадаємо, востаннє Київську трасу між Пісочином та Люботином перекривали, коли російські “шахеди” атакували склади “Нової пошти” в районі Коротича.