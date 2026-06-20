Термінал “Нової пошти” під Харковом знову атакували дрони (фото)

У передмісті Харкова ворожі дрони атакували поштовий термінал, повідомила увечері 20 червня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Внаслідок удару російських безпілотників виникла пожежа на території поштового підприємства. Коли на місце прибули підрозділи ДСНС, ворог підступно завдав повторних ударів БпЛА. Влучання зафіксовано по будівлі самого терміналу, контейнерах та вантажних автомобілях. Через це конструкції об’єкта зазнали серйозних пошкоджень, а вогонь стрімко поширився на площу понад 400 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники працювали попри загрозу повторних атак. Їм вдалося ліквідувати усі осередки пожежі. Обійшлося без постраждалих. Також уціліла техніка ДСНС.

Нагадаємо, через загрозу безпеці руху ввечері перекривали Київську трасу на відрізку від Пісочина до Люботина. Тим часом російські пабліки розповсюдили відео терміналу “Нової пошти” в Коротичі, що палав.