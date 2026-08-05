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Росіяни продовжують забігати в Куп’янськ: у ЗСУ пояснили, як так вийшло

Записано 19:14   05.08.2026
Олена Нагорна
Росіяни продовжують забігати в Куп’янськ: у ЗСУ пояснили, як так вийшло

У північних районах Куп’янська та на його околицях фіксують присутність російських військових, розповів в етері нацмарафону речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

За його словами, тривалий час у місті залишалися лише залишки окупантів, які прорвалися ще минулого року й переховувалися по підвалах. Проте ситуація ускладнилася через просування супротивника на північ від міста.

«На жаль, вже в цьому році їм вдалося відновити частковий контроль над Голубівкою. Це населений пункт на північ від міста на березі річки Оскіл. І через Голубівку вони досі бігають по лісосмузі — певні сили, які намагаються закріплюватися вже в північних районах міста. Тому зараз є кілька десятків, може навіть до сотні, якщо брати не тільки місто, а й його околиці, осіб саме у північних районах, на півночі міста і на північ від міста», — зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон

Речник наголосив, що ця територія наразі є «сірою зоною», а не зоною повного контролю РФ, однак повністю перекрити шляхи просочування окупантів поки не вдалося.

«Саме там, де Голубівка, плюс там вони намагаються тиснути по сусідству. Тому, на жаль, є така проблема — повністю ліквідувати це», — підсумував Трегубов.

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— ЗСУ про фейк РФ

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 19:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У північних районах Куп’янська та на його околицях фіксують присутність російських військових, розповів в етері нацмарафону речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.".