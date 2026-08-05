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Удар “бандеролями” по приватному сектору Харкова: як усували наслідки (фото)

Події 18:38   05.08.2026
Олена Нагорна
Удар “бандеролями” по приватному сектору Харкова: як усували наслідки (фото) Фото: Харківська міськрада

31 будинок, господарські споруди та автомобілі були пошкоджені у Холодногірському районі Харкова внаслідок атаки боєприпасами «Бандероль» вранці 5 серпня. Також мешканці сотні приватних будинків залишалися без електрики.

Руйнацій зазнали 13 покрівель. Також була вибита понад сотня вікон. Комунальники почали усувати наслідки обстрілу після обстеження локації співробітниками Нацполіції та ДСНС, поінформували у міськраді.

Фото: Харківська міськрада

Фахівці упорядковують територію, закривають контури будинків, відновлюють інженерні мережі. Постраждалих мешканців консультують щодо отримання компенсації за програмою «єВідновлення».

Фото: Харківська міськрада

Внаслідок «прильотів» була пошкоджена повітряна лінія електропередачі, що призвело до знеструмлення сотні будинків, розповіли в АТ «Харківобленерго». Фахівці взялися за відновлення, щойно дозволила безпекова ситуація.

Фото: Харківська міськрада

«Енергетики привели до ладу перебитий уламками електропровід, перевірили працездатність мережі, після чого було прийнято рішення про готовність до заживлення знеструмлених домоволодінь», – розповів начальник Холодногірського РЕМ Олександр Устиченко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 11 людей постраждали у Харкові вранці 5 серпня внаслідок удару чотирма «бандеролями». «Прильоти» були близько 10:00 у Холодногірському та Новобаварському районах. У Новобаварському пошкоджено цивільне підприємство. За даними Нацполіції, поранені п’ятеро чоловіків, ще один отримав гостру стресову реакцію. У Холодногірському районі удар припав по приватному сектору. Там постраждали п’ятеро людей: один поранений, ще у чотирьох стрес.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 18:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 будинок, господарські споруди та автомобілі були пошкоджені у Холодногірському районі Харкова внаслідок атаки боєприпасами «Бандероль» вранці 5 серпня.".