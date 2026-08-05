Удар “бандеролями” по приватному сектору Харкова: як усували наслідки (фото)

31 будинок, господарські споруди та автомобілі були пошкоджені у Холодногірському районі Харкова внаслідок атаки боєприпасами «Бандероль» вранці 5 серпня. Також мешканці сотні приватних будинків залишалися без електрики.

Руйнацій зазнали 13 покрівель. Також була вибита понад сотня вікон. Комунальники почали усувати наслідки обстрілу після обстеження локації співробітниками Нацполіції та ДСНС, поінформували у міськраді.

Фахівці упорядковують територію, закривають контури будинків, відновлюють інженерні мережі. Постраждалих мешканців консультують щодо отримання компенсації за програмою «єВідновлення».

Внаслідок «прильотів» була пошкоджена повітряна лінія електропередачі, що призвело до знеструмлення сотні будинків, розповіли в АТ «Харківобленерго». Фахівці взялися за відновлення, щойно дозволила безпекова ситуація.

«Енергетики привели до ладу перебитий уламками електропровід, перевірили працездатність мережі, після чого було прийнято рішення про готовність до заживлення знеструмлених домоволодінь», – розповів начальник Холодногірського РЕМ Олександр Устиченко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 11 людей постраждали у Харкові вранці 5 серпня внаслідок удару чотирма «бандеролями». «Прильоти» були близько 10:00 у Холодногірському та Новобаварському районах. У Новобаварському пошкоджено цивільне підприємство. За даними Нацполіції, поранені п’ятеро чоловіків, ще один отримав гостру стресову реакцію. У Холодногірському районі удар припав по приватному сектору. Там постраждали п’ятеро людей: один поранений, ще у чотирьох стрес.