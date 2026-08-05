Водосховище понад 130 га незаконно використовувала підприємиця на Харківщині

На Харківщині прокуратура через суд повернула державі Африканівське водосховище площею понад 130 га. За даними правоохоронців, тривалий час воно безпідставно приносило прибуток підприємиці.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: йдеться про водосховище на території Ізюмського району.

“Встановлено, що підприємиця тривалий час самовільно й безоплатно використовувала Африканівське водосховище площею понад 130 га у комерційних цілях для ведення рибогосподарської діяльності”, – розповіли правоохоронці.

Слідство з’ясувало, що жінка, не маючи жодних правовстановлюючих документів і без державної реєстрації прав на об’єкт, діяла за режимом любительського рибальства.

“Проте договір оренди, який є обов’язковим за таких умов, укладено не було, а відповідні платежі до бюджету не сплачувалися. Крім того, у прибережній захисній смузі поблизу дамби підприємиця збудувала цегляну будівлю для забезпечення власного бізнесу”, – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці звернулися з відповідним позовом до суду. Суд задовольнив вимоги у повному обсязі: зобов’язав відповідачку звільнити водосховище та земельні ділянки під ним і повернути їх у відання держави.

Нагадаємо, Соборний сквер забрали в УПЦ Московського патріархату. Міська рада розірвала договір, яким земельну ділянку біля вулиці Університетської передали в оренду церкві до 2057 року. Мер Харкова Ігор Терехов анонсував реконструкцію скверу.