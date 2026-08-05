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Водосховище понад 130 га незаконно використовувала підприємиця на Харківщині

Суспільство 13:45   05.08.2026
Вікторія Яковенко
Водосховище понад 130 га незаконно використовувала підприємиця на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині прокуратура через суд повернула державі Африканівське водосховище площею понад 130 га. За даними правоохоронців, тривалий час воно безпідставно приносило прибуток підприємиці.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: йдеться про водосховище на території Ізюмського району.

“Встановлено, що підприємиця тривалий час самовільно й безоплатно використовувала Африканівське водосховище площею понад 130 га у комерційних цілях для ведення рибогосподарської діяльності”, – розповіли правоохоронці.

Слідство з’ясувало, що жінка, не маючи жодних правовстановлюючих документів і без державної реєстрації прав на об’єкт, діяла за режимом любительського рибальства.

“Проте договір оренди, який є обов’язковим за таких умов, укладено не було, а відповідні платежі до бюджету не сплачувалися. Крім того, у прибережній захисній смузі поблизу дамби підприємиця збудувала цегляну будівлю для забезпечення власного бізнесу”, – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці звернулися з відповідним позовом до суду. Суд задовольнив вимоги у повному обсязі: зобов’язав відповідачку звільнити водосховище та земельні ділянки під ним і повернути їх у відання держави.

Нагадаємо, Соборний сквер забрали в УПЦ Московського патріархату. Міська рада розірвала договір, яким земельну ділянку біля вулиці Університетської передали в оренду церкві до 2057 року. Мер Харкова Ігор Терехов анонсував реконструкцію скверу.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 13:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині прокуратура через суд повернула державі Африканівське водосховище площею понад 130 га.".