Водохранилище незаконно использовала предприниматель на Харьковщине: детали

В Харьковской области прокуратура через суд вернула государству Африкановское водохранилище площадью более 130 га. По данным правоохранителей, долгое время оно безосновательно приносило прибыль предпринимателю.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: речь идет о водохранилище на территории Изюмского района.

«Установлено, что предприниматель длительное время самовольно и безвозмездно использовала Африкановское водохранилище площадью более 130 га в коммерческих целях для ведения рыбохозяйственной деятельности», — рассказали правоохранители.

Следствие выяснило, что женщина, не имея никаких правоустанавливающих документов и без государственной регистрации прав на объект, действовала по режиму любительского рыболовства.

«Однако договор аренды, обязательный при таких условиях, заключен не был, а соответствующие платежи в бюджет не уплачивались. Кроме того, в прибрежной защитной полосе вблизи дамбы предпринимательница построила кирпичное здание для обеспечения собственного бизнеса», — отметили в прокуратуре.

Так что правоохранители обратились с соответствующим иском в суд. Суд удовлетворил требования в полном объеме: обязал ответчицу освободить водохранилище и земельные участки под ним и вернуть их в ведение государства.

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