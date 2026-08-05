В центре Харькова запретили парковаться: город уже готовится к праздникам

Парковка транспорта на площади Конституции, на участке от переулка Мечникова до переулка Ярмаркового при движении в сторону проспекта Героев Харькова, ограничена до 10 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Как объяснили в департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением работ по благоустройству города ко Дню Государственного Флага Украины и 35-летию Независимости Украины.

Напомним, в Харькове ко Дню города планируют открыть обновленный Дворец бракосочетания. Мэр Игорь Терехов поделился этой информацией во время поездки в Днепр, передают «Харьков Новости». Терехов анонсировал, что это будет «классная новая локация». На ремонт дворец на Сумской был закрыт в конце апреля.