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В центре Харькова запретили парковаться: город уже готовится к праздникам

Общество 12:35   05.08.2026
Виктория Яковенко
В центре Харькова запретили парковаться: город уже готовится к праздникам Фото: Харьковский горсовет

Парковка транспорта на площади Конституции, на участке от переулка Мечникова до переулка Ярмаркового при движении в сторону проспекта Героев Харькова, ограничена до 10 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Как объяснили в департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением работ по благоустройству города ко Дню Государственного Флага Украины и 35-летию Независимости Украины.

Напомним, в Харькове ко Дню города планируют открыть обновленный Дворец бракосочетания. Мэр Игорь Терехов поделился этой информацией во время поездки в Днепр, передают «Харьков Новости». Терехов анонсировал, что это будет «классная новая локация». На ремонт дворец на Сумской был закрыт в конце апреля.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 12:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парковка транспорта на площади Конституции, на участке от переулка Мечникова до переулка Ярмаркового при движении в сторону проспекта Героев Харькова, ограничена до 10 августа.".