Угроза FPV для Харькова: водители с рациями и купол – итоги 4 августа

Около трех недель нужно, чтоб создать тестовую версию «купола» от FPV на оптоволокне к северу от Харькова. Для общественного транспорта задействовали новые протоколы безопасности. КАБами ударили по Дергачевскому полигону ТБО. «Прилеты» в Балаклее и Дергачах. МГ «Объектив» напоминает главные новости 4 августа.

Первый тестовый участок защиты от FPV-дронов на оптоволокне планируют реализовать через три недели. Об этом рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, от идеи развертывать защитные средства непосредственно в городе отказались сознательно. Ведь для этого уже слишком поздно – что-то все равно будет долетать. Так что защиту строят вокруг Харькова – на севере. На эти работы из областного бюджета уже выделили 7 млн ​​грн. В целом реализация первого, экспериментального этапа потребует до 30 млн. Синегубов убежден, что «купол» будет эффективным. Если испытания это докажут, дальше технологию будут масштабировать. Финансирование на эти цели можно получить благодаря платформе «United24».

<br />

Водителям коммунального транспорта в Харькове выдали рации и другие средства связи, чтобы предупреждать их о непосредственной угрозе атаки. Об этом в эфире нацмарафона рассказал мэр города Игорь Терехов. В случае необходимости маршруты оперативно меняют или останавливают движение.

Тремя КАБами атаковали россияне Дергачевский полигон ТБО. Там хранят и перерабатывают мусор из Харькова и близлежащих районов. Об ударах по свалке сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Почти одновременно российский FPV атаковал мусоровоз – в селе Безруки. Олег Синегубов отметил: у региона есть резервные направления для вывоза мусора. Невозможность добраться до Дергачевского полигона уже переживали – в начале полномасштабного вторжения. Задействовать ли резервные направления, будут решать исходя из обстоятельств.

Враг сегодня ударил «бандеролями» по Дергачам и атаковал Балаклею. В Дергачах значительно повреждено общежитие. Обошлось без пострадавших. В Балаклее «прилеты» были вблизи домов. Пострадали трое женщин, одна из них в тяжелом состоянии, отметил начальник ГВА Виталий Карабанов.

Фиксируют активизацию российских спецслужб в попытках заманивать защитников на подставные свидания с женщинами. А там – убивать. С начала года предотвратили более полусотни таких случаев. В частности, в Харьковской области задержали агентку ФСБ. Она под видом волонтерской помощи передала военному ВСУ лекарства и продукты питания, в которые подмешала яд. СБУ призвала граждан быть бдительными, особенно относительно онлайн-знакомств.

Ко Дню города в Харькове откроют «классную новую локацию»

В Харькове ко Дню города планируют открыть обновленный Дворец бракосочетания. Мэр Игорь Терехов поделился этой информацией во время поездки в Днепр, передают «Харьков Новости». Терехов анонсировал, что это будет «классная новая локация». На ремонт дворец на Сумской был закрыт в конце апреля.

МГ «Объектив» также сообщала 4 августа: