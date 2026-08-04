Андрея Беседина с должности главы Купянской ГВА уволил Зеленский

Об отставке Беседина с должности стало известно из распоряжения президента Украины №94/2026-рп от 4 августа 2026 года.

«Об уходе А.Беседина с должности начальника Купянской городской военной администрации Купянского района Харьковской области. Уволить БЕСЕДИНА Андрея Александровича с должности начальника Купянской городской военной администрации Купянского района Харьковской области», — говорится в документе.

Беседин был главой Купянской ГВА четыре года.

Как писала ранее МГ «Объектив», 31 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Богодуховской районной государственной администрации Анатолия Рысцова. 3 июля Александр Тертышный покинул пост начальника Боровской поселковой военной администрации — такое распоряжение также подписал Зеленский.