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Новые назначения Зеленского: Умеров – глава СВР, Клименко – секретарь СНБО

Политика 14:43   03.08.2026
Виктория Яковенко
Новые назначения Зеленского: Умеров – глава СВР, Клименко – секретарь СНБО Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО и главу Службы внешней разведки. Соответствующие указы появились 3 августа.

Так, на должность главы Службы внешней разведки Украины Зеленский назначил Рустема Умерова.

новые назначения Зеленського
Скриншот

Игорь Клименко стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

новые назначения Зеленського
Скриншот

Напомним, 14 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министр Юлию Свириденко, после чего в парламенте начался процесс формирования нового состава правительства. Новым премьер-министром Украины стал Сергей Корецкий. Также 16 июля Верховная рада утвердила новый состав Кабмина. Не назначили только глав МИД и Минобороны. В сети ходили слухи, что должность последнего может занять Игорь Клименко. Однако в разных городах Украины начались акции в поддержку Михаила Федорова. Люди выступали против его увольнения, а также назначения на должность Клименко, который возглавлял МВД.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 14:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО и главу Службы внешней разведки. Соответствующие указы появились 3 августа.".