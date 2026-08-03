Новые назначения Зеленского: Умеров – глава СВР, Клименко – секретарь СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО и главу Службы внешней разведки. Соответствующие указы появились 3 августа.

Так, на должность главы Службы внешней разведки Украины Зеленский назначил Рустема Умерова.

Игорь Клименко стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, 14 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министр Юлию Свириденко, после чего в парламенте начался процесс формирования нового состава правительства. Новым премьер-министром Украины стал Сергей Корецкий. Также 16 июля Верховная рада утвердила новый состав Кабмина. Не назначили только глав МИД и Минобороны. В сети ходили слухи, что должность последнего может занять Игорь Клименко. Однако в разных городах Украины начались акции в поддержку Михаила Федорова. Люди выступали против его увольнения, а также назначения на должность Клименко, который возглавлял МВД.