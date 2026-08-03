Как остановить это преступление? — биолог возмущен покосом травы на Алексеевке

Биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.Сковороды Юрий Бенгус заявил об «экологическом преступлении». Говорит: коммунальщики уничтожают газоны в городе сплошным покосом.

«После дождей на Алексеевке образовался замечательный луговой «газон». Это не настоящий искусственно сделанный газон, а городские луги, которые сформировались из остатков местной растительности. Никто не сеял здесь ни лядвенец (желтые цветки), ни клевер луговой (розовые цветки), ни подорожник ланцетолистный, ни спорыш. Эти растения – лишь остатки былого разнообразия луговых трав. Они после дождей прекрасно смотрятся. Но это на мой субъективный взгляд», – пишет Бенгус.

Он отметил, что эти растения невысокие, задерживают пыль и дождевую воду, улучшают температурные перепады, кормят насекомых-опылителей, и в конце концов просто красивые.

«По мнению коммунальных работников этот полезный для города луговой газон нужно срочно уничтожить сплошным кошением «до земли». Соседние цветущие луговые участки уже уничтожили. Объясните мне, какая цель такого уничтожения растений. Здесь нет ни амброзии, ни других опасных растений. Здесь нет высоких «сорняков», — отметил биолог.

И добавляет: понял бы, если бы косили высокие растения. Кроме того, говорит он, на участке нет ни одного вредного аллергенного растения.

«Это выглядит как преступление. С полезной целью (ради получения денег за кошение) тратятся бензин и работа людей для причинения вреда городу, для причинения вреда людям, для причинения вреда природе. Я не юрист, я биолог, поэтому обращаюсь к горожанам, к харьковчанам: подскажите, как остановить это преступление против природы, преступление против людей, преступление против города?”, — подытожил Бенгус.