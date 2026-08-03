Более восьми миллионов книг уничтожены в Харькове из-за удара РФ 1 августа

1 августа россияне атаковали «Шахедами» логистический центр RNK-Ranok в Харькове и дистрибуционный центр КнигоЛенд. В компании уже подсчитали убытки и назвали это самой большой потерей книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны.

«В огне уничтожено более 8 миллионов книг, среди которых учебники для детей. Пожар продолжается. Враг пытается выжечь наше образование и культуру, но мы отказываемся отдавать наше будущее. Мы потеряли колоссально много, но должны отстроить все, чтобы книги снова попали к тем, кто их ждет», — отмечает производство «Ранок».

Напомним, в субботу, 1 августа, Харьков атаковал реактивный «Шахед». «Прилет» зафиксировали в Шевченковском районе, уточнил мэр Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: в результате попадания загорелся склад.

Как оказалось, россияне ударили «Шахедом» по складу издательства «Ранок», об этом сообщили в пресс-службе компании. Масштабный пожар охватил десять тысяч квадратных метров, есть пострадавшие, но обошлось без погибших. В сообщении также отметили: на складе хранились тысячи книг, поэтому отправку ранее совершенных заказов временно остановили.