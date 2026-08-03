Новости Харькова — главное 3 августа: как прошла ночь

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07:15

Ночью на регион летели КАБы, БпЛА ударили по Балаклейщине

Тревогу в Харькове объявили накануне в 22:53. И она беспрерывно звучала до самого утра. Около 02:40 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на регион полетели КАБы.

А уже под утро, в 05:38 в сторону Балаклеи полетели реактивные БпЛА. Вскоре начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов написал: прилетело по территории Волохово-Ярского старостинского округа громады. Обошлось без пострадавших, но начался пожар после удара.

«Зафиксировано два вражеских удара БпЛА по складским помещениям одного из сельскохозяйственных предприятий. В результате возник пожар», – уточнил Карабанов.

Еще одна группа БпЛА полетела на Харьков с севера в 06:45. Информации о «прилетах» нет. Отбой дали в 07:13.