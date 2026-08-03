За сутки на Харьковщине было 16 боев: враг активизировался и на Купянщине

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 16 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться девять раз в районе Готовки, Покаляного, Лимана и Старицы.

На Купянщине СОУ отбили семь штурмов в сторону Ковшаровки, Кутьковки и Радьковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений. Вчера противник совершил 94 авиационных удара, сбросив 296 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10573 дрона-камикадзе и осуществил 3336 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 31 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: