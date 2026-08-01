Харьков готовится защищаться от FPV: спасет ли город экспериментальный купол

Станет ли Харьков первой в Украине крепостью, которая отобьется от нашествия FPV? Экспериментальный купол от дронов на оптоволокне создают в городе. «Бандероли» попались: их видят раньше времени. Меньше внимания баллистике и больше КАБам – военный аналитик призвал сбивать самолеты РФ, которые забрасывают бомбами прифронтовые города. О противодействии «сафари на людей» в Харькове и другим угрозам из воздуха – смотрите в обзоре медиагруппы «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Враг перешел госграницу с Харьковщиной еще на одном участке. Аналитики DeepState сообщили о продвижении оккупантов в районе села Артельное. На карте отмечено вклинение, перерезающее дорогу между этим селом и соседней Шевьяковкой. Ранее пограничники сообщали о боях в этой локации. По сведениям Генштаба, активность россиян все больше концентрируется на севере области. Количество боев у госграницы стабильно превышает показатели Купянского направления. О двадцати атаках за одни сутки на севере информировали в сводке двадцать девятого июля. Это показатель активности оккупантов, которого долгое время не было на Харьковщине. Большинство вражеских штурмов сконцентрировано на Волчанском направлении. Однако бои продолжаются и в районе Казачьей Лопани. Главной тактикой захватчиков остаются инфильтрация малых пехотных групп и обстрелы гражданских.

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Купол от FPV в Харькове

«Фиксируется настоящий террор с применением FPV-дронов на оптоволокне и БпЛА «Молния», фактически контролирующие все логистические пути, подъезды к городу Купянск. И караулят и охотятся на всех, кто двигается. Любые автомобили, любое перемещение сразу становится мишенью врага. Построены коридоры из сеток. Весь Купянск в сетках, но опять же враг находит щели, разбивает эти сетки», – говорил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин

Так рассказывал о ситуации в Купянске год назад начальник местной ГВА Андрей Беседин. Сейчас город фактически мертв – находиться там гражданским невозможно. Конечно, не FPV-дроны превратили Купянск в руины. Он пережил многочисленные удары КАБами и артиллерией. Однако появление на улицах дронов на оптоволокне стало отправной точкой, когда привычная жизнь была утрачена окончательно. Невозможно работать транспорту, завозить гуманитарную помощь, продукты и товары. Даже «скорые» и спасатели в определенный момент перестали заезжать в город, ведь мгновенно становились целями для российских операторов дронов. Аналогичная картина – в других прифронтовых городах Украины. Весь блестит от оптоволокна Славянск. А происходящее в Херсоне уже давно получило название «сафари на людей».

Весной этого года российские FPV добрались до Харькова. Первый ощутимый удар был по окружной двадцать первого мая. Только за прошедшие два месяца глубина проникновения дронов значительно увеличилась, как и частота фиксаций. В городе уже было несколько случаев ударов FPV по гражданским автомобилям. В том числе – с погибшими. Перед Харьковом встал вызов: превратиться в пустыню или в первую крепость, которая выдержит. Власти уверяют – крепость уже строят.

«Анализируем полностью ситуацию с нашими военными, уже будем реализовывать один из экспериментальных проектов по защите Харькова от FPV-дронов на оптоволокне», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня мы уже установили определенный рубеж, и если бы мы его не сделали, то гораздо больше долетало бы этих дронов. Кроме этого, проработали и распространили РЭБы, сделали несколько рубежей для того, чтобы защитить город. Да, сегодня еще этого недостаточно, потому что идут определенные процессы, к сожалению, враг совершенствует оружие, которым обстреливает город Харьков. И сегодня мы работаем и с учеными, и с военными. Кроме этого, хочу сказать, я очень благодарен нашим коммунальным предприятиям, которые сегодня закупили оборудование, и мы сами производим определенную защиту – для того, чтобы не долетало оптоволокно в Харьков. И результат действенный», – акцентировал Терехов.

Деталей о системе защиты города от FPV пока немного. Секретность необходима для того, чтобы не дать лишней информации врагу. Однако в интервью радио «Хартия» на этой неделе Синегубов раскрыл некоторые детали. Будут защищать город не только антидроновыми сетками. Они вскоре должны появиться на северных окраинах, в частности, Харьковском шоссе, идущем в район Пятихаток. В планах – мобильные огневые группы, которые будут охотиться именно на FPV. Но главный проект, на который сейчас надеются – экспериментальный купол от дронов на оптоволокне. Его разрабатывают совместно с корпусом НГУ «Хартия». Подобные технологии защиты применяют на фронте – и они уже доказали свою действенность. В Харькове купол опробуют на отдельном участке территории. Если сработает – будут распространять.

Поймать «Бандероли»

Вызовом для Харькова остаются российские «Бандероли». Как только эти дроны-ракеты появились у врага, возникали большие проблемы с их обнаружением в воздухе. Поэтому воздушная тревога могла не прозвучать вовремя. Постепенно ситуация выравнивается.

«Первую «Бандероль» мы обнаружили около десяти месяцев назад. Удар был по окрестностям города Харькова. Сказать, что они точные – нельзя. Однако сказать, что на нее действует – либо средства РЭБ, либо другие средства – сейчас это все анализируется. Это исключительно вопрос военной науки и техники. Дальше, что мы видим? Мы видим, что уже раздаются тревоги по поводу «Бандеролей» по поводу обнаружения и всего остального», – отмечал Синегубов.

Мониторинговые каналы Харькова даже сообщали о случае сбивания «летевшей на город бандероли». Официально этот факт пока не подтвердили.

Больше внимания КАБам

Больше внимания уделить защите прифронтовых городов, чем угрозе баллистики для тыла. С таким призывом обратился военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он сосредоточился на вопросе КАБов и подсчитал – разрушений от них в Украине гораздо больше, чем от российских ракет.

«Они могут себе позволить каждые сутки использовать 150-200 корректируемых авиационных бомб. Соответственно, они сегодня влияют каждые сутки общим количеством взрывчатого вещества по нашим городам и населенным пунктам больше, чем баллистическое оружие. Не нужно много говорить о баллистике, нужно говорить о том, что нам необходимо уже искать сейчас метод и инструменті для уничтожения российской фронтовой авиации, использующей эти средства. Пятый год подряд. КАБы масштабируются. Почему на это не обращается внимание?», – негодует Коваленко.

Украина располагает средствами ПВО – в том числе для противодействия российской фронтовой авиации. Смена командования ВСУ дает надежду на пересмотр приоритетов – в том числе в работе противовоздушной обороны. Конечно, если в столице услышат боль прифронтовых городов.