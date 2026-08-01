Ушел из дома, чтобы бесцельно поблуждать: копы искали мальчика на Чугуевщине

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что искали 12-летнего мальчика на Чугуевщине. Ребенок потерялся утром 1 августа в Новопокровской громаде.

К копам обратилась тетя пропавшего, рассказав, что пропал ее племянник. Ребенок, по словам женщины, лег спать дома, а уже в пять утра родные узнали, что он пропал. После чего правоохранители приступили к поискам.

«В результате проведенных розыскных мероприятий полицейские быстро установили местонахождение юноши. Парня нашли на одной из улиц поселка, где он бесцельно бродил. К счастью, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. Полицейские вернули ребенка родным и провели с ним и членами семьи профилактическую беседу. Полиция Харьковщины напоминает: в случае исчезновения ребенка не медлите и сразу звоните по телефону на спецлинию 102», – добавили в полиции.