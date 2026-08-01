Вечером взрывы вновь звучат в Харькове – под атакой АЗС

Вечером 1 августа обстрелы продолжились. Под ударом вновь оказался Шевченковский район в Харькове.

Городской голова написал об ударе БпЛА по АЗС.

Напомним, в субботу, 1 августа, Харьков атаковал реактивный «Шахед». «Прилет» зафиксировали в Шевченковском районе, уточнил мэр Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: в результате попадания загорелся склад.

Как оказалось, россияне ударили «Шахедом» по складу издательства «Ранок», об этом сообщили в пресс-службе компании. Масштабный пожар охватил десять тысяч квадратных метров, есть пострадавшие, но обошлось без погибших. В сообщении также отметили: на складе хранились тысячи книг, поэтому отправку ранее совершенных заказов временно остановили.