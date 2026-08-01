Сегодня 1 августа 2026: какой праздник и день в истории

1 августа в Украине – День инкассатора. Народный праздник – Маковея (Первый или Медовый Спас). В этот день 1965 года вышел отдельной книгой роман «Дюна» Фрэнка Герберта. В 1936-м открылись одни из самых скандальных Олимпийских игр – в Берлине. В 1914-м, в начале событий Первой мировой войны, Германия объявила войну Российской империи, а во Львове создали Главный Украинский совет. В 1913-м умерла Леся Украинка. В 1774-м Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород. В 1589-м монах Жак Клеман смертельно ранил короля Франции Генриха III. В 30-м году до н.э. ушел из жизни римский полководец и любовник Клеопатры Марк Антоний.

Праздники и памятные даты 1 августа

1 августа в Украине – День инкассатора. Народный праздник – Маковея (Первый или Медовый Спас). В этот день начинается Успенский пост (или Спасовка), который проходит до Успения Богородицы — 15 августа.

В мире – Всемирный день борьбы с раком легких.

Первая суббота августа – это Международный день алопеции, Международный день блюзовой музыки, День песочных замков и День магазина канцтоваров. В первые выходные августа (два дня) отмечают Международный день близнецов.

Также сегодня: День подруги, Международный день грудного вскармливания и лактации, Международный день чайлдфри, День работника технической поддержки, День Всемирной паутины (World Wide Web Day), Международный день игры «Маджонг», Универсальный день рождения питомцев в приютах для животных, День скаутского платка, Международный день Альбариньо (сорт винограда).

1 августа в истории

1 августа 30 года до нашей эры покончил с собой римский полководец и один из руководителей государства времен «Второго триумвирата» Марк Антоний. Подробнее.

1 августа 1589 года монах Жак Клеман нанес смертельный удар ножом королю Франции Генриху III – последнему из династии Валуа. Подробнее.

1 августа 1774 года британский химик Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород. Подробнее.

1 августа 1913 года умерла Леся Украинка (Лариса Косач-Квитка). Подробнее.

1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской империи. Это был шаг к развязыванию Первой мировой войны.

1 августа 1914 года, на фоне начала Первой мировой войны, во Львове создали Главную украинскую раду (ГУР). Подробнее.

1 августа 1936 года состоялось открытие летних Олимпийских игр в Берлине – последних перед Второй мировой войной. Подробнее.

1 августа 1965 года роман «Дюна» Фрэнка Герберта впервые вышел отдельной книгой в издательстве «Chilton Books». До этого произведение публиковали по частям в журнале «Analog» в 1963–1965 годах. «Дюна» сейчас известна даже тем, кто никогда не читал книгу, ведь роман лег в основу одноименного фильма режиссера Дэнни Вильнева.

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«Дюна» Фрэнка Герберта — это, вероятно, самый значительный научно-фантастический роман США второй половины ХХ века; он, безусловно, имеет репутацию бестселлера всех времен», – пишет исследователь Эдвард Джеймс в статье для издательства Оксфордского университета.

Впечатляющему успеху книги предшествовали трудности с поиском издателя для нее. Это Герберту долго не удавалось. В конце концов, за дело взялось небольшое филадельфийское издательство «Chilton», которое вообще-то не специализировалось на литературе, а чаще издавало пособия по ремонту автомобилей. Роман быстро получил признание критиков и профессионального сообщества, он получил ряд премий (в частности, Хьюго и Небьюла).

«Продолжение, «Мессия Дюны» (1969), было опубликовано издательством «Putnam», одним из самых уважаемых нью-йоркских издательств; и после этого «Дюна» стала целой индустрией», – отмечает Джеймс.

Сам Фрэнк Герберт написал шесть томов этой серии: «Дюна», «Мессия Дюны», «Дети Дюны», «Бог-император Дюны», «Еретики Дюны» и «Капитул Дюны». А после смерти писателя его работу продолжил сын Брайан Герберт в соавторстве с Кевином Андерсоном. Совместно они издали еще более десятка романов из той же вселенной. Первой экранизацией «Дюны» стал фильм 1984 года режиссера Дэвида Линча. Сегодня лента имеет культовый статус среди поклонников фантастики, но тогда она провалилась в прокате и собрала преимущественно негативные рецензии критиков.

Церковный праздник 1 августа

1 августа – Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы и семи мучеников Маккавеев. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 1 августа, такой она будет в течение следующих шести недель.

Если день теплый и солнечный, то бабье лето будет затяжным.

Если в этот день гроза, то август будет неурожайным.

Если на дубе много желудей, урожай в этом году будет хорошим.

Что нельзя делать 1 августа

Нельзя есть мясо, яйца и молочную пищу, устраивать шумные застолья.

Нельзя ссориться, ругаться и оскорблять близких.