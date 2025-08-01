Сегодня 1 августа: какой праздник и день в истории

1 августа в Украине – День инкассатора. Народный праздник – Маковея (Первый или Медовый Спас). В этот день в 30-м году до н. ушел из жизни римский полководец и любовник Клеопатры Марк Антоний. В 1589-м монах Жак Клеман смертельно ранил короля Франции Генриха III. В 1774-м Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород. В 1913-м умерла Леся Украинка. В 1914-м, в начале событий Первой мировой войны, Германия объявила войну Российской империи, а во Львове создали Главный Украинский совет. В 1936-м открылись одни из самых скандальных Олимпийских игр – в Берлине.

Праздники и памятные даты 1 августа

1 августа в Украине – День инкассатора. Народный праздник – Маковея (Первый или Медовый Спас). В этот день начинается Успенский пост (или Спасовка), который длится до Успения Богородицы — 15 августа.

В мире – Всемирный день борьбы с раком легких.

Также сегодня: День подруги, Международный день грудного вскармливания и лактации, Международный день чайлдфри, Международный день пива (первая пятница августа), День работника технической поддержки, День Всемирной паутины (World Wide Web Day), Международный день игры «Маджонг», Универсальный день рождения питомцев в приютах для животных, День скаутского платка, начинаются Международная неделя собак-поводырей и Международная неделя клоунов.

1 августа в истории

1 августа 30 года до нашей эры покончил с собой римский полководец и один из руководителей государства времен «Второго триумвирата» Марк Антоний. Подробнее.

1 августа 1589 года монах Жак Клеман нанес смертельный удар ножом королю Франции Генриху III – последнему из династии Валуа. Подробнее.

1 августа 1774 года британский химик Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород. Подробнее.

1 августа 1913 года умерла Леся Украинка (Лариса Косач-Квитка). Подробнее.

1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской империи. Это стало следствием начатой Россией мобилизации на фоне вторжения армии Австро-Венгрии в союзную для россиян Сербию. В дальнейшем процесс взаимных союзов и объявления войн привел к развертыванию конфликта мирового масштаба – Первой мировой войны.

1 августа 1914 года, на фоне начала Первой мировой войны, во Львове создали Главную украинскую раду (ГУР). Это была межпартийная организация, в которую вошли представители галицких партий: национально-демократической, радикальной и социал-демократической. С одной стороны, ее целью было защитить национальные интересы украинцев в Австро-Венгрии на фоне боевых действий, с другой – воспользоваться шансом на воссоединение всех украинцев в едином государстве.

«ГУР имела целью объединение украинского населения Галичины для поддержки Австро-Венгрии в войне с Российской империей для освобождения Украины из-под российского порабощения», — определяет главную миссию организации Институт истории Украины НАН.

Главный украинский совет возглавил Кость Левицкий (несколько лет спустя, во время распада Австро-Венгрии, он станет одним из ключевых политических деятелей Западноукраинской народной республики).

Уже 3 августа ГУР обратилась с манифестом к украинскому народу, призвав его сплотиться на борьбу против российского самодержавия и за освобождение Украины. В программе организации были конкретные шаги, среди которых – формирование национальной армии. Поэтому после создания именно эта организация приняла участие в формировании знаменитого украинского военного соединения — Сечевых стрельцов. ГУР проработала чуть меньше года, а в 1915-м ее реорганизовали в Общую украинскую раду.

1 августа 1936 года состоялось открытие летних Олимпийских игр в Берлине – последних перед Второй мировой войной. Подробнее.

Церковный праздник 1 августа

1 августа – Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы и семи мучеников Маккавеев. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 1 августа, такой она будет в течение следующих шести недель.

Если день теплый и солнечный, то бабье лето будет затяжным.

Если в этот день гроза, то август будет неурожайным.

Если на дубе много желудей, урожай в этом году будет хорошим.

Что нельзя делать 1 августа

Нельзя есть мясо, яйца и молочную пищу, устраивать шумные застолья.

Нельзя ссориться, ругаться и оскорблять близких.