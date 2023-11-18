Сегодня 18 ноября: какой праздник и день в истории

18 ноября – День сержанта Вооруженных сил Украины. В этот день в 1626 году в Риме освятили главный собор Ватикана — Собор святого Петра. В 1918-м провозгласила независимость Латвия. В 1928-м вышел первый мультфильм с Микки Маусом. А в 1978-м произошло самое массовое самоубийство в истории.

Праздники и памятные даты 18 ноября

18 ноября – День сержанта Вооруженных сил Украины.

В мире: Всемирный день предотвращения актов сексуальной эксплуатации детей, жестокого обращения с ними и насилия над ними, Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека, День независимости Латвии.

18 ноября в истории

18 ноября 1626 года в Риме папа Урбан VIII освятил Собор святого Петра.

Сейчас это главный собор Ватикана, где находится резиденция Папы Римского. Собор является самым большим зданием в государстве Ватикан и крупнейшей исторической христианской церковью в мире. Его строили 120 лет, а среди архитекторов, которые участвовали в процессе, — Рафаэль Санти и Микеланджело Буонарроти. За время, пока шло строительство в Риме, сменились 20 глав католической церкви. Первый камень в здание закладывал Папа Юлий ІІ в 1506 году. Ради возведения колоссальной постройки католическая церковь должна была пойти на значительные траты. В том числе с этой целью Папа Лев Х «торговал индульгенциями», в чем его разоблачил католический священник Мартин Лютер. Он изложил свои 95 тезисов против индульгенций, что в конечном итоге привело к церковному расколу и появлению Лютеранской церкви. Собор, который, несмотря ни на что, достроили, может одновременно вместить 15 тысяч верующих. А площадь Святого Петра перед ним – 60 тысяч. Одна из множества уникальных особенностей собора – скульптурный ансамбль на фасаде: над карнизом возвышается аттик, на котором установлены статуи высотой по 5,65 метра – Христа и 11 апостолов (всех, кроме апостола Петра). Статуя Петра с ключами от Рая находится внутри собора.

18 ноября 1859 года родился будущий руководитель правительства ЗУНР Кость Левицкий.

Он происходил из семьи священника, получил юридическое образование и строил карьеру адвоката. Левицкий был одним из первых юристов во Львове, который стал вести документацию и переписку на украинском языке. Был активным в местной политике, в частности, стал одним из соучредителей Украинской национально-демократической партии. А с началом Первой мировой войны руководил Главной украинской радой во Львове. Во время распада Австро-Венгрии возглавил галицкую делегацию Украинского национального совета. А после провозглашения ЗУНР возглавил ее правительство – Государственный секретариат. После оккупации западноукраинских земель Польшей занимался в основном научной работой – писал исторические труды. Когда же Польшу разделили между собой нацистская Германия и СССР, советские власти Левицкого сразу арестовали. Он пробыл в тюрьме до весны 1941-го, когда его все-таки освободили. Левицкий вернулся домой и летом 1941-го и стал одним из инициаторов создания Украинской национальной рады во Львове и возглавил ее. Умер за несколько дней до своего 82-летия – 12 ноября 1941 года во Львове.

18 ноября 1918 года провозгласили независимость Латвийской Республики.

История обретения Латвией независимости очень похожа на путь, который проходила в эти же годы Украина. На волне Февральской революции в Российской империи в Риге создали Совет общественных организаций, который принял резолюцию с вопросом об автономии и создании своего сейма. Начались призывы о созыве латвийского Учредительного собрания и превращении России в федерацию (или конфедерацию) демократических национальных республик. Местное издание – газета «Dzimtenes Vēstnesis» призвала учредить Народный совет и обратиться в страны Антанты с просьбой не допустить разделения латвийских земель между Германией и Россией. В качестве примера автор статьи приводил Украинскую центральную раду.

В августе 1917-го в Риге провели демократические выборы, но уже через несколько дней после них город оккупировала немецкая армия. Часть местных политиков осталась в оккупированной столице, они создали Демократический блок и обратились к правительству Германии с резолюцией о создании собственного государства. Параллельно латвийские политики действовали в Петрограде. Там создали Латвийский временный национальный совет. Октябрьская революция несколько смешала планы, но уже 2 декабря ЛВНС принял декларацию о провозглашении автономии Латвии, а 30 января — о самостоятельности. Но реально воплотить все объявленные резолюции и меморандумы латвийцы смогли лишь после капитуляции Германии в Первой мировой войне. Уже 11 ноября ЛВНС получил признание от Антанты – его подтвердил британский министр иностранных дел Бальфур. Вечером 18 ноября в здании Рижского городского театра состоялось торжественное заседание ЛВНС, которое возглавил заместитель председателя совета Густав Земгалс (председатель совета не успел добраться до столицы). Там официально утвердили решение о независимости и сформировали правительство. После этого Земгалс и первый премьер-министр Латвии Карлис Улманис обратились к народу, провозгласив независимость своей страны. Далее латвийцев по началу ждал тот же сценарий, что и украинцев – 17 декабря местные (и «засланные» из России) большевики оперативно провозгласили Латвийскую социалистическую советскую республику, а 3 января войска большевиков уже оккупировали Ригу. Но 22 мая 1919-го их из Риги выбили. А полностью вытеснить российских оккупантов с территории Латвии помогли войска Антанты. Уже в 1920 году Россия была вынуждена признать независимость республики. Но в 1940-м ворвалась в нее под прикрытием договора с нацистами и 21 июля переименовала оккупированную республику в Латвийскую СССР.

18 ноября 1928 года считают Днем рождения известнейшего мультперсонажа всех времен, эмблемы Уолта Диснея – Микки Мауса. В этот день на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли».

Именно в нем впервые появился культовый Мышонок. Как известно, первоначально Уолт Дисней хотел назвать своего персонажа Мортимер Маус. Известное на весь мир имя Микки предложила супруга Диснея. Кстати, долгое время Микки Мауса озвучивал лично Уолт Дисней.

18 ноября 1978 года произошло самое массовое из задокументированных самоубийств в истории. В этот день цианид приняли 918 членов тоталитарной секты «Храм народов». Секту основал в 1955 году Джим Джонсон. В 1974 году члены секты арендовали участок земли в джунглях Гайаны и создали поселение, которое назвали Джонстаун – в честь своего лидера.

В 1977 году сам Джонс и более 900 его последователей переехали жить в Джонстаун. Поселок был абсолютно самодостаточным – здесь были собственные школа, детсад, клуб, лесопилка и т.д. Однако «идиллическая» жизнь коммуны оборвалась резко — и очень трагически. 18 ноября 1978 года в Гайане погибли 918 человек. По версии следствия, по меньшей мере, 909 из них – в Джонстауне. Это взрослые и около 300 детей, совершивших «революционное самоубийство» — они отравились цианидом. Причиной такой страшной акции стало нападение на группу членов секты и их родственников, решивших уехать в США вместе с конгрессменом Лео Райаном. Лео посетил Джонстаун накануне, чтобы проверить слухи о насильственном содержании членов секты в городке. Несколько человек захотели покинуть Джонстаун вместе с ним. Далее на конгрессмена, а также сопровождавшего его членов секты и журналистов напали в аэропорту города Порт-Каитума. По информации исследователя истории секты Рика Росса, огонь по конгрессмену и сектантам открыла так называемая «охрана» секты. В результате погибли пять человек, в том числе сам Лео Райан. Позже два сектанта покончили жизнь самоубийством в другом городе Гайаны – Джорджтауне, предварительно зарезав двух своих детей. После массового самоубийства Джонстаун превратился в город-призрак. А в 1980-х все здания почти дотла выгорели во время масштабного пожара. Но и сейчас на этом месте не живут люди из-за его мрачной славы.

Церковный праздник 18 ноября

18 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память мученика Платона. Он родился в городе Анкире в Галатии в благочестивой семье. С юношества проповедовал христианство, рано оставив для этого родной дом. Во время его проповедей, адресованных язычникам, Платона и схватили. Его привели на суд к правителю Агриппину. Тот пытался уговорить святого отказаться от веры в Христа, однако Платон не стал поклоняться языческим богам. Когда уговоры не сработали, правитель приказал избить мученика и бросить в тюрьму. По дороге в тюрьму Платон обратился к народу, призывая всех не отступать от христианской веры. Когда Платона через семь дней снова привели на суд к Агриппину, там уже ждали орудия пыток: кипящие котлы, раскаленное железо, острые крючья. Правитель предложил Платону выбор: принести жертву языческим богам или испытать все эти орудия на себе. Святой согласился на муки. После пыток его продержали в тюрьме 18 суток без воды и пищи. Но он выжил и не дрогнул в своей вере. Тогда ему предложили жизнь и свободу в обмен только на одну фразу – «великий бог Аполлон». Платон ответил: «Не хочу согрешить и словом». Тогда его обезглавили.

Народные приметы

Если 18 ноября выпал первый снег, то через 40 дней придет настоящая зима.

Если на калине больше ягод, чем обычно, зима будет снежной и суровой.

Если 18 ноября пошел дождь, то он будет идти несколько дней.

Чем сильнее ветер в этот день, тем более суровой будет зима.

Что нельзя делать 18 ноября

Нельзя злиться и жаловаться на судьбу.

Лучше воздержаться от важных встреч и подписания документов.

В этот день нельзя выбрасывать детские игрушки и вещи.