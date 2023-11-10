Сегодня 10 ноября: какой праздник и день в истории

В этот день год назад ВСУ освободили Снигуровку и открыли стратегическую дорогу на Херсон. 10 ноября 1494 года считается «днем рождения» бухгалтерии. В 1723-м московиты арестовали гетмана Украины Павла Полуботка – через год он умрет в тюрьме. В 1764-м Екатерина II отменила гетманство и прислала в Украину «генерал-губернатора» Румянцева. В 1982-м умер Леонид Брежнев. В 1993-м сектанты «Белого братства» объявили «конец света» и захватили Софийский собор в Киеве.

Праздники и памятные даты 10 ноября

10 ноября – Всемирный день науки во имя мира и развития и Всемирный день молодежи.

В мире также: Международный день бухгалтерии, Всемирный день иммунизации, Международный день вышивальщиц.

10 ноября в истории

10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер – католический священник, составивший 95 тезисов против индульгенций, ставший «отцом Реформации» и основателем Лютеранской церкви.

10 ноября 1494 года считают датой, когда венецианский математик Лука Пачоли издал книгу «Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita» («Все об арифметике, геометрии, дробях, пропорциях и пропорциональности»).

Один из разделов этого труда – «Трактат о вычислениях и записях» – содержал формулировку основных принципов современного бухгалтерского учета (системы сведения дебета, кредита, баланса, учета активов, пассивов и капитала и т.п.). Пачоли считают «отцом бухгалтерии», а 10 ноября со временем признали Международным днем бухгалтерии.

10 ноября 1723 года по приказу российского императора Петра I арестовали гетмана Левобережной Украины, черниговского полковника Павла Полуботка. Из-под ареста он уже не вышел – умер в тюрьме, в Петропавловской крепости, в 1724 году.

Павел Полуботок в свое время не поддержал переход Ивана Мазепы на сторону шведов. С Мазепой у него были личные счета – гетман обвинил Павла и его отца в государственной измене. Старшего Полуботка лишили полковнического чина, часть имущества конфисковали, и он так и умер обесславленным. А вот Павел постепенно восстановил свое положение, Мазепа даже утвердил его в должности полковника. Однако именно Полуботок одним из первых прибыл в Глухов по требованию Петра после разрушения московитами Батурина. На Глуховском совете Павел Полуботок «баллотировался» в гетманы. Но булава досталась Ивану Скоропадскому. Однако предательство Полуботком Мазепы не осталось без внимания российского императора – полковнику отдали села племянника Мазепы Ивана Обидовского, а со временем – часть владений самого Мазепы и гетмана Украины в изгнании Пилипа Орлика. Полуботок разбогател и долго усердно выполнял приказы Петра I, которому был обязан своим положением. Однако после того, как казацкая старшина избрала Полуботка наказным гетманом, его отношения с Петербургом ухудшились. Петр существенно сузил права гетмана, создав так называемую «Малороссийскую коллегию» во главе со Степаном Вельяминовым и расширив в 1923 году ее полномочия за счет сужения полномочий гетмана. Полуботок начал саботировать исполнение предписаний коллегии, вводил собственные реформы, шедшие в разрез с видением российских колонизаторов. Все это ожидаемо привело к тому, что уже 22 мая 1723 года гетмана со старшиной вызвали «на ковер» к Петру I. Проводить новые выборы гетмана император запретил, а с сентября 1723-го Полуботка начали допрашивать в Тайной канцелярии. 10 ноября 1723 года Петр приказал бросить Полуботка, старшину и всех, кто помогал им, в Петропавловскую крепость. Умер гетман в тюремной камере 29 декабря 1724 года от болезни.

10 ноября 1764 года Екатерина II отменила гетманство и назначила в Украину «генерал-губернатора» Румянцева.

Этим решением российская императрица «убивала нескольких зайцев». Во-первых, она избавлялась от ставленника своей покойной свекрови Елизаветы I — Кирилла Разумовского, который в должности гетмана Украины начал расширять автономию и проводить реформы. Во-вторых уничтожала последние признаки автономии Гетманщины. В-третьих, отсылала подальше Петра Румянцева. В тот период новая российская руководительница избавлялась ото всех, кто был близок ко двору Елизаветы I – в основном отправляла в отставки, некоторые деятели убегали за границу. Но Румянцев был авторитетным полководцем и генералом. Избавиться от него без скандала было непросто. Так что Екатерина отправила неудобного придворного в «почетную ссылку». Его назначили генерал-губернатором, но в отличие от независимого Разумовского новый назначенец четко выполнял все указания из Петербурга, отчитывался туда и «ускоренными темпами» уничтожал все, что осталось в Украине от воли и свободы. Так, в его времена отменили полковое устройство, на территорию Гетманщины распространилась российская административная система и судопроизводство, а в 1783 году произошло закрепощение украинского крестьянства. Такое усердие, впрочем, было присуще Румянцеву не все время его пребывания в Украине. Постепенно он здесь «пустил корни», наладил связи с местными автономистами, а в России – с оппозиционерами, ориентировавшимися на сына Екатерины II Павла и противостоявших ее фавориту Потемкину. За это в 1789 году императрица отстранила Румянцева от должности. Он не вернулся в Санкт-Петербург, а так и остался жить в Украине. Умер одиноким и похоронен в Киево-Печерской лавре. Потомки этого «генерал-губернатора» владели имениями на украинской территории до ХХ века.

10 ноября 1982 года умер Леонид Брежнев – генсек, руководивший СССР с 1966 года.

Хотя времена Брежнева часто называют и оттепелью, и застоем, а сам он был героем многочисленных анекдотов и пародий, следует помнить, что именно под его руководством в 1968 году советские войска устроили кровавую драму в Чехословакии, а в 1979-м вторглись в Афганистан. Впервые вопросы относительно психического здоровья этого советского руководителя возникли еще в 1968-м. Тогда 18 августа в Москве прошла встреча лидеров СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии. На ней согласовывали ввод войск в Чехословакию (который и осуществили 21 августа). Во время этого совещания, по свидетельству его участников, Брежнев вел себя неадекватно, разговаривал заторможенно, терял нить разговора. Под конец у него нарушилась дикция. После тех событий он все же восстановился. Но в начале 1976-го перенес клиническую смерть. С этого момента Брежнев уже не всегда здраво оценивал реальность. У него была астения и атеросклероз мозговых сосудов. При этом он продолжал работать – не более двух часов в сутки, в другое время отдыхал, часто употребляя снотворное — нембутал, от которого имел зависимость. Понятно, что в таких условиях страной руководила «группа товарищей». Есть свидетельства родных Брежнева, что тот хотел уйти в отставку – на пенсию, но его убеждали оставаться, ведь такой «статус-кво» устраивал партийную верхушку. В последний раз на публике генсек появился 7 ноября 1982 года – он несколько часов, стоя на трибуне, принимал парад по случаю «Великой Октябрьской революции». В 9 утра 10 ноября его тело обнаружила охрана на государственной даче. Но гражданам СССР еще сутки крутили по телевизору «Лебединое озеро», не сообщая официально о смерти Брежнева. Об этом заявили только в 10 утра 11 ноября. После чего в СССР произошла так называемая «пятилетка в три гроба» – смерти одного за другим еще двух пожилых руководителей – Андропова и Черненко.

10 ноября 1993 года сектанты «Белого братства» во главе с «Марией Дэви Христос» (Мариной Цвигун) и «Иоанном Свами» (Юрием Кривоноговым) объявили о «конце света». Группа фанатиков захватила Софийский собор в Киеве и планировала самоуничтожение. Но вместо «конца света» за ними пришла милиция. Этот эпизод завершил историю «Белого братства», которое было популярно на территории бывшего СССР. Ряд фанатичных последователей секты покончили с собой. Саму же Цвигун проверили на психическое здоровье, признали вменяемой и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Но она их не отсидела – 13 августа 1997 года лидера секты досрочно уволили. Она вернулась в родной Донецк, вышла замуж и на время перестала утверждать, что является «мессией». А потом перебралась в Москву, взяла псевдоним Виктория Преображенская и занялась эзотерикой. Бывшая «Мария Дэви Христос» сейчас является фанаткой «русского мира» и «Новороссии» и логично вписывается в общий психологический ландшафт российских пропагандистов.

10 ноября 2004 года ЦИК Украины объявила результаты первого тура выборов Президента. Во второй тур вышли Виктор Ющенко и Виктор Янукович. При этом оппозиционный Ющенко набрал больше голосов, чем провластный кандидат – 11 125 395 (39,87 %) против 10 969 579 (39,32 %). Второй тур голосования назначили на 21 ноября 2004 года.

10 ноября 2022 года воины ВСУ заявили об освобождении Снигуровки – города возле админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Церковный праздник 10 ноября

10 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостолов от 70-ти: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Святой Родион, родственник апостола Павла, оставил епископскую кафедру в Патрах, чтобы идти в Рим со святым апостолом Петром. Святой апостол Олимп также являлся спутником апостола Петра. Обоих апостолов от 70 обезглавили в тот же день и час, когда распяли апостола Петра. Святые апостолы Эраст, Сосипатр, Кварт и Тертий были учениками святого апостола Павла. Сосипатр был епископом Иконии, где и умер. Апостол Эраст был сначала диаконом Иерусалимской Церкви, а затем епископом в Панеаде. Святой апостол Кварт обратил к Христу много язычников, страдал за веру, но умер все же своей смертью, будучи епископом города Берита. Святой апостол Тертий, записавший послание апостола Павла к Римлянам, был вторым епископом Иконии и умер на этом посту.

Народные приметы

Если листья с вишни не опали, то тепло продержится долго.

Если вокруг месяца – светлый ореол, ждите бурю.

Что нельзя делать 10 ноября

Нельзя злословить и ругаться.

Нельзя отказывать в помощи и милостыне, но при этом – нельзя давать деньги в долг.