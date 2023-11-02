Сегодня 2 ноября: какой праздник и день в истории

2 ноября 1708 года произошла Батуринская трагедия – истребление россиянами целого украинского города. В 1917-м начал работу ІІІ Всеукраинский военный съезд, который существенно повлиял на решение Центральной Рады провозгласить независимость УНР. В 1938-м харьковчанка Валентина Гризодубова стала первой женщиной, которой присвоили звание Героя СССР. В 2000-м в лесу возле Таращи на Киевщине обнаружили тело Георгия Гонгадзе.

Праздники и памятные даты 2 ноября

2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Также в первый четверг ноября в мире: Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях, День рroject-менеджера, День, когда мужчины готовят обед.

2 ноября в истории

2 ноября 1708 года произошла Батуринская трагедия. Московский царь Петр I решил отомстить гетману Украины Ивану Мазепе за союз со Швецией против московитов. Но вместо того, чтобы сразиться с казацким войском россияне традиционно пошли воевать с гражданскими – жителями мазепинской столицы города Батурин. Город не был беззащитным – это была достаточно хорошо укрепленная крепость с гарнизоном.

В начале московиты во главе с Меншиковым попытались убедить защитников Батурина сдаться, но получили отказ. Однако в рядах казаков нашелся предатель. Наказной полковник прилуцкого полка Иван Нос заявил побратимам, что не хочет сразиться с московским войском и агитировал за сдачу. За это его приковали к пушке и собирались судить. Чтобы спастись, Нос отправил за стену к Меншикову своего старшину, чтобы тот указал врагу тайный ход к крепости.

«По преданию, Нос указал в батуринской стене ход. Меншиков отправил туда солдат. С другой стороны, был начат приступ», – пишет об этих событиях историк Николай Костомаров.

В 6 утра 2 ноября россияне ворвались в Батурин. Гарнизон сражался с ними в течение двух часов, но силы врага существенно преобладали. Убийством военных московиты не ограничились. Захватив Батурин, они выжгли и разрушили город, а его жителей – от младенцев до дедов – убивали и пытали; насиловали и убивали женщин. Увидев последствия этой резни через несколько дней – 7 ноября, Мазепа, по свидетельству хронистов, был «поражен в самое сердце». По разным оценкам, в этой бойне погибло от 11 до 15 тысяч батуринцев.

Археологические раскопки в Батурине начались только во времена независимости Украины – в 1995 году.

В течение десяти лет – с 1996-го по 2006-й там обнаружили 138 захоронений периода правления Ивана Мазепы, 65 из них принадлежат убитым во время взятия Батурина – в основном это женщины и дети, похороненные без гробов и видимых признаков проведения христианских обрядов. 14 ноября 2008 года жертв Батуринской трагедии перезахоронили – в отстроенной Замковой церкви Воскресения Господня, которую в 1708-м сожгли по приказу Меншикова. Повторному строительству этого храма содействовала Харьковская облгосадминистрация.

2 ноября 1917 года в Киеве начал работу ІІІ Всеукраинский военный съезд. На нем собралось более 3000 делегатов, представлявших около 3 млн украинских военных.

Центральным вопросом стала дальнейшая судьба Украинской народной республики, которая до этого момента еще пыталась выстроить отношения с российским руководством и получить большую самостоятельность, не выходя окончательно из состава разлагавшейся империи. Но руководство УНР постепенно осознавало, что такая конструкция не жизнеспособна. Именно на этом съезде глава Центральной рады УНР Михаил Грушевский выразил надежду, что украинское воинство вместе с Центральной радой будет развивать самостоятельное украинское государство. Участники съезда были настроены решительно. В резолюции, которую утвердил съезд, от ЦР требовали немедленно провозгласить независимость УНР и провести полную украинизацию армии и флота. Во время работы съезда поступило известие о большевистском перевороте в Петрограде. Тогда съезд прервал работу и провозгласил себя «Первым украинским полком охраны революции», а Киев стал превращаться в большой военный лагерь.

2 ноября 1938 года харьковчанка Валентина Гризодубова стала первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза.

Вместе с ней звание получили еще две летчицы – Полина Осипенко и Марина Раскова. Их наградили за рекордный беспосадочный перелет на Дальний Восток. Полет продолжался 26 часов и 29 минут. За это время летчицы преодолели расстояние 6450 км. К концу перелета его участницы потеряли связь с землей и пролетели мимо аэродрома, где должны были садиться. Так что Гризодубова приняла решение садиться в тайге. Раскова прыгнула с самолета с парашютом, ведь ее место находилось в носовой части самолета, и при вынужденной посадке она могла погибнуть. Самолет приземлился в болота, впоследствии экипаж обнаружили поисковики – с воздуха.

2 ноября 1956 года во время Венгерского восстания правительство страны заявило о выходе Венгрии из Варшавского договора и обратилось в ООН и к странам Запада за помощью против вторжения советских войск. Как известно, это не помогло стране вырваться из «дружеских объятий» СССР. Уже в ночь на 4 ноября советские оккупанты совершили артобстрел, авиаудар и пехотно-танковый штурм Будапешта. Окончательно восстание подавили к январю 1957-го.

2 ноября 2000 года в лесу возле Таращи на Киевщине обнаружили тело без головы. На тот момент уже полтора месяца в Украине разыскивали пропавшего основателя «Украинской правды» Георгия Гонгадзе. Жена Гонгадзе и его друзья опознали Георгия. Но долгое время (пока шли экспертизы) официальные источники говорили просто о «таращанском теле». Резонанс делу придавал тот факт, что «Украинская правда», которая на тот момент существовала лишь около полугода, публиковала обличительные материалы, касающиеся действующего президента Леонида Кучмы и его окружения. Уже в конце ноября 2000 года в Украине разразился «кассетный скандал»: Александр Мороз в Верховной Раде обнародовал записи, сделанные в кабинете Леонида Кучмы майором Мельниченко. Аудио свидетельствовали о возможной причастности президента и министра МВД Юрия Кравченко к убийству журналиста. Сам Леонид Кучма всегда отвергал любые обвинения в причастности к убийству Гонгадзе. Однако это дело и пленки Мельниченко вызвали значительный резонанс – и за границей, и в Украине. Они дали старт предстоящим акциям протеста «Украина без Кучмы».

Церковный праздник

2 ноября в Украине чтят память мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Ельпидифора, Анемподиста и других с ними. Акиндин, Пигасий, Анемподист – придворные персидского царя Сапора II. Они были тайными христианами. Однако завистники донесли царю, что его придворные молятся Христу. Царь приказал избивать их плетьми. Мученики молча снесли жестокие пытки. Дважды уставали палачи, а потом и царь не выдержал – потерял сознание. Присутствующим показалось, что он вообще умер, однако мученики обратились к Богу, и царь очнулся. Но вместо того, чтобы выразить благодарность за спасение, он обвинил святых в колдовстве и приказал их повесить над костром, чтобы они задохнулись дымом. Но огонь погас, а веревка, которой были связаны мученики, распалась. Царь спросил святых, как это произошло, они объяснили, что им помог Бог. Но Сапор не поверил – начал кричать и хулить имя Божие. Тогда святые провозгласили: «Да будут безголосыми уста твои», — и царь онемел. Он пытался знаками приказать, чтобы мучеников бросили в тюрьму, но присутствовавшие не могли его понять. Тогда он взбесился – стал рвать на себе вещи, волосы, бил себя по лицу. Акиндин пожалел его и разрешил царя от немоты. Однако царь снова обвинил святых в колдовстве и продолжил пытки. Их положили на решетку и разожгли под ней огонь, но вслед за молитвами святых начался дождь – и погасил огонь. Многие из тех, кто смотрел на эти чудеса, поверили в Христа, а святые призвали новообращенных принять крещение этим дождем. Один из палачей, Афоний, всенародно просил прощения у святых мучеников и пошел на казнь за Христа. Вельможа царя Ельпидифор и мать царя также приняли христианство. Тогда царь велел отрубить головы Акиндину и Пигасию, Анемподисту и с ними Ельпидифору. Когда святых мучеников вели к месту казни, их сопровождала огромная толпа, прославляя Христа. Сапор велел уничтожить всех – до 7000 христиан, вместе с ними был убит Ельпидифор. Акиндина, Пигасия, Анемподиста вместе с матерью царя сожгли на следующий день. Христиане нашли тела святых и похоронили их.

Народные приметы

Если галки устроили птичий «базар», то погода в ближайшее время будет хорошая.

Если снег упал на сухую землю, то будет тепло.

Что нельзя делать 2 ноября

Нельзя лениться.

Нельзя ругаться и сквернословить.