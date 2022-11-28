Сегодня 28 ноября: какой праздник и день в истории

28 ноября по церковному календарю – память мучеников Гурия, Самона, Авива, Элпидия, Маркела и Евстахия. В этот день в Украине начался кассетный скандал, а глава Харьковской ОГА Евгений Кушнарев сказал знаменитую фразу о «40 км до границы с Россией».

Праздники и памятные даты 28 ноября

В Украине отмечается День работника системы финансового мониторинга. Это относительно «молодой» профессиональный праздник, который установили только в 2020 году.

28 ноября в истории

28 ноября 1520 года — португалец Фернан Магеллан во главе испанской экспедиции стал первым европейцем, проплывшим из Атлантического океана в Тихий. Морская экспедиция Магеллана началась 20 сентября 1519 года. Из-за длительного конфликта с португальской короной, чтобы осуществить поход, Магеллану пришлось сменить подданство на испанское. Именно испанский король профинансировал экспедицию. Португальский же всячески мешал ей. Но тщетно.

Экспедиция Магеллана стартовала на пяти кораблях, на борту которых находилось от 265 до 280 человек. Однако домой из них вернулись только 18 человек на одном судне – «Виктории». Еще 18 стали португальскими пленниками.

Сам Магеллан в этой экспедиции погиб. Однако навеки вошел в историю, открыв пролив между Атлантическим и Тихим океанами (кстати, название Тихому океану дал также Магеллан). 28 ноября три корабля, на тот момент оставшиеся во флотилии, вышли по этому проливу в южную часть Тихого океана. Сам Магеллан назвал этот путь Пролив Всех Святых, потому что его флот вошел в него 1 ноября – на День Всех Святых. Но на всех географических картах мира сейчас он называется его именем – Магелланов пролив.

28 ноября 2000 года в Украине начался так называемый Кассетный скандал. В этот день Александр Мороз обнародовал в Верховной Раде Украины аудиозаписи из кабинета президента Украины Леонида Кучмы, сделанные майором Мельниченко. Мельниченко утверждал, что во время работы в госохране сделал эти записи, спрятав диктофон под диваном в кабинете Кучмы. Мороз заявил, что участники разговоров, которые записал Мельниченко, — сам президент, руководитель АП Владимир Литвин, министр внутренних дел Юрий Кравченко и руководитель СБУ Леонид Деркач. В разговорах обсуждали деятельность журналиста, основателя «Украинской правды» Георгия Гонгадзе. Мороз утверждал, что записи дают основание полагать, что Леонид Кучма имеет отношение к убийству Гонгадзе.

Сам Леонид Кучма всегда отвергал любые обвинения в причастности к убийству Гонгадзе. Однако это дело и пленки Мельниченко вызвали значительный резонанс – и за границей, и в Украине. Они дали старт предстоящим акциям протеста «Украина без Кучмы». В 2011 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Кучмы по подозрению в причастности к убийству Гонгадзе. Однако 21 октября 2011 года Конституционный суд обнародовал решение, согласно которому обвинение в совершении преступления не может основываться на данных, полученных незаконным путем – то есть тайно записанных «пленках Мельниченко». Поэтому решение Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела против Кучмы отменили. За убийство Гонгадзе к пожизненному заключению приговорили бывшего начальника главного управления уголовного розыска МВД Алексея Пукача. Тот частично признал свою вину.

28 ноября 2004 года на фоне Оранжевой Революции в Северодонецке Луганской области состоялся так называемый Всеукраинский съезд народных депутатов и депутатов местных советов. На нем собралось более 3,5 тыс. кандидатов из 17 регионов Украины. Съезд собрался в противовес Майдану и в поддержку кандидата в президенты, действующего премьер-министра Украины Виктора Януковича.

Пока Майдан требовал признать недействительными результаты выборов президента, по которым якобы победил Янукович, представители власти и советов в восточных регионах создавали свой «антимайдан». Луганский облсовет даже дошел до того, что обратился за поддержкой к президенту РФ Путину.

Подобные настроения превалировали и на съезде в Северодонецке. Харьковщину на нем представлял председатель ХОГА и одновременно облсовета Евгений Кушнарев. Именно там он сказал свою знаменитую фразу, за которую посещал допросы в прокуратуре: «От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией только 40». Дело против Кушнарева за сепаратизм, впрочем, рассыпалось, ведь прямого призыва к изменению административно-территориального устройства в его речи не было.

Сам Кушнарев позже неоднократно отмечал, что «не было более ярого сторонника независимости и единства Украины, и защиты государственного языка на Харьковщине», чем он.

Церковный праздник 28 ноября

28 ноября чтят память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива (299-306). А также мучеников Элпидия, Маркела и Евстахия (361-363).

Во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане в Эдессе были схвачены двое друзей-христиан Гурий и Самон. Они решительно отказались принести жертву языческим богам и заявили, что исповедуют христианство. За это их жестоко мучили: били, подвешивали за руки, привязав к ногам тяжелый груз, бросали в тесную тюрьму. Однако все это они перенесли стойко. Тогда ночью мучеников отвезли за город и обезглавили.

Авив жил много лет спустя после Гурия и Самона. Во времена последнего императора-язычника Ликиния. Диакон Эдесской церкви Авив, которого император приказал схватить, сам пришел к палачам, не желая, чтобы во время его розыска пострадали другие христиане. Его приговорили к сожжению, и он сам пошел в огонь. Когда огонь погас, мать святого и родственники обнаружили его тело невредимым. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном.

Святые мученики Гурий, Самон и Авив известны среди христиан как покровители супругов, брака, счастливой семьи.

Святые мученики Элпидий, Маркелл и Евстахий пострадали при императоре Юлиане Отступнике. Святой Элпидий был важным сановником при императорском дворе. Его судили вместе с Маркеллом и Евстахием за христианскую веру. Мученики перенесли много пыток и умерли, брошенные в огонь. На месте, где христиане похоронили останки святых, было явление Христа с сонмом Ангелов, и Господь воскресил Элпидия. Тогда император снова приказал схватить святого мученика. Во время пыток, по молитве святого, рассыпались в прах идолы, стоявшие неподалеку. Более 6000 язычников, видевших это чудо, обратились в христианство. Но самого святого Элпидия вновь сожгли.

Народные приметы

Если уже лежит снег, он будет лежать до весны.

Если погода пасмурная, но теплая, май следующего года будет ненастным.

Что нельзя делать в этот день

28 ноября начинается пост, так что нельзя есть мясо и молочные продукты — вплоть до 6 января.

Нельзя ни с кем ругаться.

Не следует устраивать громкие гуляния, празднования.