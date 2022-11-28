Сьогодні 28 листопада: яке свято та день в історії

28 листопада за церковним календарем – пам’ять мучеників Гурія, Самона, Авіва, Елпідія, Маркела та Євстахія. Цього дня в Україні розпочався касетний скандал, а голова Харківської ОДА Євген Кушнарьов сказав відому фразу про “40 км до кордону з Росією”.

Свята та пам’ятні дати 28 листопада

В Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу. Це відносно “молоде” професійне свято, яке встановили лише у 2020 році.

28 листопада в історії

28 листопада 1520 року португалець Фернан Магеллан на чолі іспанської експедиції став першим європейцем, який проплив з Атлантичного океану в Тихий. Морська експедиція Магеллана розпочалася 20 вересня 1519 року. Через тривалий конфлікт із португальською короною, щоб здійснити похід, Магеллану довелося змінити підданство на іспанське. Саме іспанський король профінансував експедицію. Португальський натомість усіляко заважав їй. Але марно.

Експедиція Магеллана стартувала на п’яти кораблях, на борту яких було від 265 до 280 осіб. Проте додому з них повернулося лише 18 осіб на одному судні – “Вікторії”. Ще 18 стали португальськими бранцями.

Сам Магеллан у цій експедиції загинув. Однак навіки увійшов до історії, відкривши протоку між Атлантичним і Тихим океанами (до речі, назву Тихому океану дав також Магеллан). 28 листопада три кораблі, що на той момент залишилися у флотилії, вийшли цією протокою в південну частину Тихого океану. Сам Магеллан назвав цей шлях Протока Всіх Святих, тому що його флот увійшов до неї 1 листопада – на День Усіх Святих. Але на всіх географічних картах світу зараз вона називається його ім’ям – Магелланова протока.

28 листопада 2000 року в Україні розпочався так званий “Касетний скандал”. Цього дня Олександр Мороз оприлюднив у Верховній Раді України аудіозапис з кабінету президента України Леоніда Кучми, зроблений майором Мельниченком. Мельниченко стверджував, що під час роботи в держохороні зробив ці записи, сховавши диктофон під диваном у кабінеті Кучми. Мороз заявив, що учасники розмов, які записав Мельниченко, – сам президент, керівник АП Володимир Литвин, міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко та керівник СБУ Леонід Деркач. У розмовах обговорювали діяльність журналіста, фундатора “Української правди” Георгія Гонгадзе. Мороз стверджував, що записи дають підстави вважати, що Леонід Кучма має відношення до вбивства Гонгадзе.

Сам Леонід Кучма завжди відкидав будь-які звинувачення у причетності до вбивства Гонгадзе. Однак ця справа та плівки Мельниченка викликали значний резонанс – і за кордоном, і в Україні. Вони дали старт акціям протесту “Україна без Кучми”. 2011 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Кучми за підозрою в причетності до вбивства Гонгадзе. Однак 21 жовтня 2011 року Конституційний суд оприлюднив рішення, згідно з яким звинувачення у скоєнні злочину не може ґрунтуватися на даних, отриманих незаконним шляхом – тобто таємно записаних “плівках Мельниченка”. Тож рішення Генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти Кучми скасували. За вбивство Гонгадзе до довічного ув’язнення засудили колишнього начальника головного управління карного розшуку МВС Олексія Пукача.

28 листопада 2004 року на тлі Помаранчевої Революції у Сєвєродонецьку Луганської області відбувся так званий Всеукраїнський з’їзд народних депутатів та депутатів місцевих рад. На ньому зібралося понад 3,5 тис. кандидатів із 17 регіонів України. З’їзд зібрався на противагу Майдану та на підтримку кандидата в президенти, чинного прем’єр-міністра України Віктора Януковича.

Поки Майдан вимагав визнати недійсними результати виборів президента, за якими нібито переміг Янукович, представники влади та рад у східних регіонах створювали свій “антимайдан”. Луганська облрада навіть дійшла до того, що звернулася за підтримкою до президента РФ Путіна.

Подібні настрої переважали і на з’їзді в Сєвєродонецьку. Харківщину на ньому представляв голова ХОДА та водночас облради Євген Кушнарьов. Саме там він сказав свою знамениту фразу, за яку відвідував допити у прокуратурі: “Від Харкова до Києва 480 кілометрів, а до кордону з Росією лише 40”. Справа проти Кушнарьова за сепаратизм, втім, розсипалася, адже прямого заклику до зміни адміністративно-територіального устрою в його промові не було.

Сам Кушнарьов пізніше неодноразово зазначав, що “не було більш затятого прихильника незалежності та єдності України, та захисту державної мови на Харківщині”, ніж він.

Церковне свято 28 листопада

28 листопада вшановують пам’ять мучеників і сповідників Гурія, Самона та Авіва (299-306). А також мучеників Елпідія, Маркела та Євстахія (361-363).

Під час гонінь на християн при імператорах Діоклетіані та Максиміані в Едесі були схоплені двоє друзів-християн Гурій та Самон . Вони рішуче відмовилися принести жертву язичницьким богам і заявили, що сповідують християнство. За це їх жорстоко мучили: били, підвішували за руки, прив’язавши до ніг важкий тягар, кидали у в’язницю. Однак усе це вони стійко перенесли. Тоді вночі мучеників відвезли за місто та обезголовили.

Авів жив через багато років після Гурія і Самона. За часів останнього імператора-язичника Лікінія. Диякон Едеської церкви Авів, якого імператор наказав схопити, сам прийшов до катів, не бажаючи, щоб під час його розшуку постраждали інші християни. Його засудили на спалення, і він сам пішов у вогонь. Коли вогонь погас, мати святого та родичі виявили його тіло неушкодженим. Мученика поховали поряд зі святими Гурієм та Самоном.

Святі мученики Гурій, Самон та Авів відомі серед християн як покровителі подружжя, шлюбу, щасливої ​​родини.

Святі мученики Елпідій, Маркелл та Євстахій постраждали за імператора Юліана Відступника. Святий Елпідій був важливим сановником при імператорському дворі. Його судили разом із Маркеллом та Євстахієм за християнську віру. Мученики перенесли багато тортур і померли, кинуті у вогонь. На місці, де християни поховали останки святих, було явлення Христа з сонмом Ангелів, і Господь воскресив Елпідія. Тоді імператор знову наказав схопити святого мученика. Під час тортур, по молитві святого, розсипалися на порох ідоли, що стояли неподалік. Понад 6000 язичників, які бачили це диво, звернулися до християнства. Але самого святого Елпідія знову спалили.

Народні прикмети

Якщо вже лежить сніг, він лежатиме до весни.

Якщо погода похмура, але тепла, травень наступного року буде ненасним.

Що не можна робити у цей день

28 листопада починається піст, тож не можна їсти м’ясо та молочні продукти – аж до 6 січня.

Не можна ні з ким лаятись.

Не слід влаштовувати гучні гуляння, святкування.