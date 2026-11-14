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Без опадів, до +8: прогноз погоди на 15 листопада у Харкові та області

Суспільство 20:00   14.11.2026
Вікторія Яковенко
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Без опадів, до +8: прогноз погоди на 15 листопада у Харкові та області

У неділю, 15 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – 5–7, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 0–5 градусів, удень – 3–8.

Нагадаємо, цієї осені у Харкові комунальники висаджують 150 тисяч цибулин тюльпанів, які вдалося зберегти з минулого сезону. Зокрема, близько 3,5 тисяч білих квітів з’являться під годинником у Саржиному яру, а також на його схилах та біля джерела.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 15 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують.".