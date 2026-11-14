НМТ-2027: на Харківщині можуть з’явитися нові локації для тестування

Підготовку до НМТ-2027 вже розпочали на Харківщині.

“Мета на поточному етапі — покращення безпекових умов через наближення місць проведення тестування до місць проживання учасників”, – повідомив Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти.

Зазначається, що у Полтавській, Сумській та Харківській областях разом із департаментами освіти і науки ОВА розглянули потенційні можливості розширення переліку населених пунктів для проведення тестування.

“Так, на мапі проведення НМТ можуть з’явитися до шести нових населених пунктів, локації в яких уже перевірено фахівцями центру на відповідність вимогам для проведення тестування: Харківщина: +3 населені пункти; Полтавщина: +3 населені пункти”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2026 році на Харківщині випускників, які отримали 200 балів з НМТ майже удвічі більше, ніж торік. З чим це пов’язано, МГ «Об’єктив» пояснив Анатолій Бабічев, проректор із науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.