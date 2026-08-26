Чому на Харківщині випускники дали рекордну кількість 200 балів із НМТ

У 2026 році на Харківщині випускників, які отримали 200 балів з НМТ майже удвічі більше, ніж торік. З чим це пов’язано, МГ «Об’єктив» пояснив Анатолій Бабічев, проректор із науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

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Успіх з НМТ в учнів Харківської області проректор пов’язує із комплексним впливом.

«По-перше, звичайно, це школи і педагоги. Все одно Харківщина залишається одним з провідних регіонів з високою якістю освіти – попри нестачу вчителів-предметників. Це просто катастрофа і проблема з вчителями математики, фізики, хімії, бо дуже мало молодих людей, які викладають у школі. Тому є така загроза, що найближчим часом ми можемо залишитися без великої кількості таких педагогів. Але і ті кадри, які є, дають досить непоганий результат у освітньому процесі. По-друге, вплинуло на результати і репетиторство. Воно нікуди не ділося. Діти, якщо розуміють, що вони щось не довчили в школі, щоб нормально скласти НМТ, займаються з репетиторами і підтягують свій рівень знань», – пояснив Бабічев.

По-третє, впливає на рівень знань і можливість у дітей навчатися очно – завдяки тому, що стало більше підземних шкіл..

«Безсумнівно, чим більше буде очного навчання, тим вища буде якість освіти. Тому що навчаючись у колективі, у школі, це і на студентах ми бачимо, є більша зацікавленість, більше розуміння того, що ти вивчаєш», – підкреслив проректор ХНУ ім. Каразіна.

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