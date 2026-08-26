Live

Чому на Харківщині випускники дали рекордну кількість 200 балів із НМТ

Суспільство 21:28   26.08.2026
Оксана Якушко
Чому на Харківщині випускники дали рекордну кількість 200 балів із НМТ Фото: ХОВА

У 2026 році на Харківщині випускників, які отримали 200 балів з НМТ майже удвічі більше, ніж торік. З чим це пов’язано, МГ «Об’єктив» пояснив Анатолій Бабічев, проректор із науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Успіх з НМТ в учнів Харківської області проректор пов’язує із комплексним впливом.

«По-перше, звичайно, це школи і педагоги. Все одно Харківщина залишається одним з провідних регіонів з високою якістю освіти – попри нестачу вчителів-предметників. Це просто катастрофа і проблема з вчителями математики, фізики, хімії, бо дуже мало молодих людей, які викладають у школі. Тому є така загроза, що найближчим часом ми можемо залишитися без великої кількості таких педагогів. Але і ті кадри, які є, дають досить непоганий результат у освітньому процесі. По-друге, вплинуло на результати і репетиторство. Воно нікуди не ділося. Діти, якщо розуміють, що вони щось не довчили в школі, щоб нормально скласти НМТ, займаються з репетиторами і підтягують свій рівень знань», – пояснив Бабічев.

По-третє, впливає на рівень знань і можливість у дітей навчатися очно – завдяки тому, що стало більше підземних шкіл..

«Безсумнівно, чим більше буде очного навчання, тим вища буде якість освіти. Тому що навчаючись у колективі, у школі, це і на студентах ми бачимо, є більша зацікавленість, більше розуміння того, що ти вивчаєш», – підкреслив проректор ХНУ ім. Каразіна.

Читайте також: 211 оцінок у 200 балів отримали учасники НМТ з Харківської області

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Військовий РФ отримав 10 років за те, що взяв заручницю у Куп’янську
Військовий РФ отримав 10 років за те, що взяв заручницю у Куп’янську
26.08.2026, 22:18
Яким буде вересень у Харкові та області: синоптики опублікували прогноз
Яким буде вересень у Харкові та області: синоптики опублікували прогноз
26.08.2026, 12:46
«Давайте відокремимо Харків від Херсона» – Терехов про антидронові сітки
«Давайте відокремимо Харків від Херсона» – Терехов про антидронові сітки
26.08.2026, 14:49
Замість спеки – прохолода. Прогноз погоди на 27 серпня у Харкові й області
Замість спеки – прохолода. Прогноз погоди на 27 серпня у Харкові й області
26.08.2026, 19:44
Скільки у Харкові приватних шкіл і дитсадків і чи мають вони укриття
Скільки у Харкові приватних шкіл і дитсадків і чи мають вони укриття
26.08.2026, 20:38
Оптоволокно FPV-дронів губить природу – загроза екоциду на Харківщині (відео)
Оптоволокно FPV-дронів губить природу – загроза екоциду на Харківщині (відео)
26.08.2026, 18:32

Новини за темою:

26.08.2026
Два дні, психологи і «другий шанс»: як Терехов пропонує змінити НМТ
15.08.2026
Спекотно та без опадів: прогноз погоди на 16 серпня
12.08.2026
НМТ у 2027 році буде іншим? Про що просили і що пропонує Зеленський
02.08.2026
211 оцінок у 200 балів отримали учасники НМТ з Харківської області
29.07.2026
Випускникам, які склали НМТ на 200 балів, заплатять по 6,5 тисяч у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чому на Харківщині випускники дали рекордну кількість 200 балів із НМТ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 21:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чому в 2026 році на Харківщині випускників, що отримали 200 балів з НМТ майже удвічі більше, ніж торік, пояснив МГ «Об’єктив» Анатолій Бабічев, проректор ХНУ ім. В.Н. Каразіна.".