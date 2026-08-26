Почему выпускники Харьковщины получили рекордное количество 200 баллов за НМТ

В 2026 году на Харьковщине выпускников, получивших 200 баллов с НМТ почти вдвое больше, чем в прошлом. С чем это связано, МШ Объектив объяснил Анатолий Бабичев, проректор по научно-педагогической работе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

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Успех на НМТ у выпускников Харьковской области проректор связывает с комплексным фактором.

«Во-первых, конечно, это школы и педагоги. Все равно Харьковщина остается одним из ведущих регионов с высоким качеством образования – несмотря на нехватку учителей-предметников. Это просто катастрофа и проблема с учителями математики, физики, химии, биологи, потому что очень мало молодых людей, которые преподают в школе. Поэтому существует такая угроза, что в ближайшее время мы можем остаться без большого количества таких педагогов. Но и те кадры, которые есть, дают достаточно хороший результат в образовательном процессе. Во-вторых, повлияло на результаты и репетиторство. Оно никуда не делось. Дети, если понимают, что они что-то не доучили в школе, чтобы нормально сдать НМТ, занимаются с репетиторами и подтягивают свой уровень знаний», — объяснил Бабичев.

В-третьих, влияет на уровень знаний и возможность у детей учиться очно – благодаря тому, что стало больше подземных школ.

«Несомненно, чем больше будет очного обучения, тем выше будет качество образования. Потому что, учась в коллективе, в школе, это и на студентах мы видим, есть большая заинтересованность, большее понимание того, что ты изучаешь», — подчеркнул проректор ХНУ им. Каразина.