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Жарко и без осадков: прогноз погоды на 16 августа

Погода 21:17   15.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Жарко и без осадков: прогноз погоды на 16 августа

О том, какой будет погода завтра, 16 августа, рассказали в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Согласно прогнозам синоптиков, в Харьковскую область постепенно возвращается жара. Столбики термометров поднимутся до +30. При этом ночью будет достаточно прохладно, а осадков не ожидается.

В области: облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14°, днем от ​​+26° до +31°.

В Харькове: без существенных осадков. Температура воздуха ночью +11 – +13°, днем +​​27 – +29°.

Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2026 в 21:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том: какой будет погода завтра, 16 августа, рассказали в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.".