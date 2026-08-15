Жарко и без осадков: прогноз погоды на 16 августа

О том, какой будет погода завтра, 16 августа, рассказали в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Согласно прогнозам синоптиков, в Харьковскую область постепенно возвращается жара. Столбики термометров поднимутся до +30. При этом ночью будет достаточно прохладно, а осадков не ожидается.

В области: облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14°, днем от ​​+26° до +31°.

В Харькове: без существенных осадков. Температура воздуха ночью +11 – +13°, днем +​​27 – +29°.

Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с.