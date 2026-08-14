Двоих мартинов спасли в Харькове во время разбора завалов
Двоих птиц нашли среди изуродованных конструкций и обломков, сообщает ГСЧС Украины в Харьковской области.
Двоих чаек-мартинов обнаружили спасатели во время ликвидации последствий российских обстрелов и разбора завалов в Шевченковском районе Харькова.
Птицы находились среди изуродованных конструкций, обломков и строительного мусора и нуждались в помощи.
Спасатели осторожно извлекли их и передали для дальнейшей медицинской помощи волонтерам общественной организации «Порятунок тварин Харків».
Почему водоплавающие мартины выбрали континентальный Харьков, что привлекло редких сапсанов и черных коршунов, почему в Харькове мало певчих птиц и где можно увидеть краснокнижных водоплавающих, в интервью МГ «Объектив» рассказал Станислав Витер, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Биосферного заповедника «Аскания Нова».