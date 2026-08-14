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Двоих мартинов спасли в Харькове во время разбора завалов

Общество 21:34   14.08.2026
Оксана Якушко
Двоих мартинов спасли в Харькове во время разбора завалов

Двоих птиц нашли среди изуродованных конструкций и обломков, сообщает ГСЧС Украины в Харьковской области.

Двоих чаек-мартинов обнаружили спасатели во время ликвидации последствий российских обстрелов и разбора завалов в Шевченковском районе Харькова.

Птицы находились среди изуродованных конструкций, обломков и строительного мусора и нуждались в помощи.

Спасатели осторожно извлекли их и передали для дальнейшей медицинской помощи волонтерам общественной организации «Порятунок тварин Харків».

Почему водоплавающие мартины выбрали континентальный Харьков, что привлекло редких сапсанов и черных коршунов, почему в Харькове мало певчих птиц и где можно увидеть краснокнижных водоплавающих, в интервью МГ «Объектив» рассказал Станислав Витер, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Биосферного заповедника «Аскания Нова».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 21:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих птиц нашли среди изуродованных конструкций и обломков, сообщает ГСЧС Украины в Харьковской области.".