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Фрукты и лекарства подорожали: как изменились цены на Харьковщине за месяц

Общество 12:09   14.08.2026
Виктория Яковенко
Фрукты и лекарства подорожали: как изменились цены на Харьковщине за месяц Фото: ХГС

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в июле.

По данным облстата, потребительские цены в регионе в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,4%, с прошлым годом – на 9,1%.

Отмечается, что на Харьковщине больше всего выросла цена на фрукты (на 5,4%). Также подорожали масло (на 4,3%), фармацевтическая продукция и медицинские товары (на 2,3%), сыр (на 2,1%), молоко (на 2%).

При этом подешевели яйца (на 10,7%). Снизились цены на одежду и обувь (на 7,1%), сахар (на 1,3%), а также макароны и хлеб.

как изменились цены на Харьковщине
Фото: Главное управление статистики в Харьковской области

Напомним, минимальную заработную плату необходимо повысить как минимум до 10 тысяч гривен, а минимальную пенсию – до 6 тысяч. С соответствующим призывом к государству выступил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 12:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в июле.".