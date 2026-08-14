Фрукты и лекарства подорожали: как изменились цены на Харьковщине за месяц

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в июле.

По данным облстата, потребительские цены в регионе в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,4%, с прошлым годом – на 9,1%.

Отмечается, что на Харьковщине больше всего выросла цена на фрукты (на 5,4%). Также подорожали масло (на 4,3%), фармацевтическая продукция и медицинские товары (на 2,3%), сыр (на 2,1%), молоко (на 2%).

При этом подешевели яйца (на 10,7%). Снизились цены на одежду и обувь (на 7,1%), сахар (на 1,3%), а также макароны и хлеб.

Напомним, минимальную заработную плату необходимо повысить как минимум до 10 тысяч гривен, а минимальную пенсию – до 6 тысяч. С соответствующим призывом к государству выступил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.