Фрукти і ліки подорожчали: як змінились ціни на Харківщині за місяць

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у липні.

За даними облстату, споживчі ціни у регіоні в липні порівняно із попереднім місяцем зросли на 0,4%, із минулим роком – на 9,1%.

Зазначається, що на Харківщині найбільше зросла ціна на фрукти (на 5,4%). Також подорожчали масло (на 4,3%), фармацевтична продукція та медичні товари (на 2,3%), сир (на 2,1%), молоко (на 2%).

При цьому подешевшали яйця (на 10,7%). Знизились ціни на одяг та взуття (на 7,1%), цукор (на 1,3%), а також макарони та хліб.

Нагадаємо, мінімальну заробітну плату необхідно підвищити щонайменше до 10 тисяч гривень, а мінімальну пенсію – до 6 тисяч. З відповідним закликом до держави виступив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.