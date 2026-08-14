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Фрукти і ліки подорожчали: як змінились ціни на Харківщині за місяць

Суспільство 12:09   14.08.2026
Вікторія Яковенко
Фрукти і ліки подорожчали: як змінились ціни на Харківщині за місяць Фото: ХМР

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у липні.

За даними облстату, споживчі ціни у регіоні в липні порівняно із попереднім місяцем зросли на 0,4%, із минулим роком – на 9,1%.

Зазначається, що на Харківщині найбільше зросла ціна на фрукти (на 5,4%). Також подорожчали масло (на 4,3%), фармацевтична продукція та медичні товари (на 2,3%), сир (на 2,1%), молоко (на 2%).

При цьому подешевшали яйця (на 10,7%). Знизились ціни на одяг та взуття (на 7,1%), цукор (на 1,3%), а також макарони та хліб.

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Фото: Головне управління статистики в Харківській області

Нагадаємо, мінімальну заробітну плату необхідно підвищити щонайменше до 10 тисяч гривень, а мінімальну пенсію – до 6 тисяч. З відповідним закликом до держави виступив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 12:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у липні.".