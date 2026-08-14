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Спека повертається? Прогнози синоптиків, пожежна небезпека на Харківщині

Суспільство 13:12   14.08.2026
Вікторія Яковенко
Спека повертається? Прогнози синоптиків, пожежна небезпека на Харківщині

Вже з неділі, 16 серпня, позначки термометрів на Харківщині досягнуть 30 градусів. Наступного тижня вони показуватимуть +32, але попередніх +36, +38 синоптики не прогнозують.

“Найближчі вихідні обіцяють чи не найкомфортнішу погоду в найближчій перспективі. Антициклон організує рідкісну атмосферну одностайність – в Україні 15-16 серпня повсюди переважатиме суха сонячна погода із красивими спокійними білими хмарками”, – зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

За ї словами, в неділю в більшості областей України відновиться спека, передбачається вдень +29+33 градуси, в східних областях та на Сумщині +25+28 градусів.

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує в неділю на Харківщині +30 градусів, у понеділок і вівторок +32.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов попереджає: 14-17 серпня в лісах області зберігатиметься надзвичайна (5клас) пожежна небезпека.

“У ці дні утримайтеся від відвідування лісів та не розпалюйте вогонь на відкритій території”, – звернувся він.

Наталка Діденко уточнила, що цього разу спека триватиме недовго – у середу повсюди в Україні буде свіже повітря.

“Надалі спекотні дні ще ймовірні. Проте ночі, які ми вже відчули переходом із коротких піжам на довші та із тонких простирадл на ковдри, махають осені рецептами шарлоток та сливових пирогів”, – продовжила вона.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 13:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже з неділі, 16 серпня, позначки термометрів на Харківщині досягнуть 30 градусів. Наступного тижня вони показуватимуть +32".