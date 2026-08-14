Прифронтові громади отримали понад два мільярди гривень від уряду

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що уряд виділяє 2,3 мільярда гривень, які отримають як підтримку прифронтові громади.

Здебільшого ці гроші виділяють на зарплати людей, які працюють у надзвичайно складних умовах, зазначив Корецький.

“Розподілили дотації між обласними бюджетами, але що важливо – між бюджетами 179 територіальних громад усіх прифронтових регіонів. Це – конкретна підтримка людей, які сьогодні працюють у надзвичайно складних умовах – освітяни, медики, соціальні працівники та інші. Також спрямовуємо понад 136 мільйонів Запорізькій області – на виплату зарплат працівникам, які працюють на територіях активних бойових дій”, – сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, наприкінці липня прем’єр-міністр України Сергій Корецький розповів, що ухвалили рішення виділити 419 мільйонів гривень на зарплати працівникам прифронтових ОВА та районних адміністрацій. Гроші отримають шість регіонів. Таке рішення, пояснив Корецький, пов’язане з тим, що «люди живуть і працюють у надзвичайно складних умовах». Тому, наголосив прем’єр, вони мають отримувати особливу увагу та підтримку уряду.