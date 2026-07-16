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“Поверніть Федорова”: в Україні – акції на підтримку Міністра оборони

Політика 10:18   16.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Поверніть Федорова”: в Україні – акції на підтримку Міністра оборони Фото: “Українська правда”

У різних містах України сьогодні, 16 липня, розпочалися акції на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Люди виступають проти його звільнення, а також призначення на посаду Ігоря Клименка, який очолював МВС. 

Акції відбуваються у різних великих містах України, у тому числі – й у Харкові.

Акція на підтримку Федорова
Фото: “Типичное ХТЗ”
Акція на підтримку Федорова
Фото: “Типичное ХТЗ”
Акція на підтримку Федорова
Фото: “Типичное ХТЗ”

На підтримку Федорова вийшли і мешканці столиці. Журналісти видання “Українська правда” з місця подій пишуть, що у Києві зібралися, як мінімум, кілька сотень людей. Їх кількість продовжує збільшуватися.

Усі фони тримають картонки з написами “Федоров – міністр оборони”, “За що?”, “Не чіпайте те, що працює”, “Геть руки від Федорова”, “Верніть Федорова”, “Влада досі у народу”. Також громадяни скандують “Ганьба” і “Федоров – міністр оброни”, – передають журналісти.

Акція на підтримку Федорова
Фото: “Українська правда”
Акція на підтримку Федорова
Фото: “Українська правда”

Також такі акції відбуваються у Полтаві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Одесі, Дніпрі, Житомирі та Чернігові, пишуть місцеві видання.

Відео: “Українська правда”

Раніше видання “Українська правда” повідомила, що за даними власних джерел, президент Володимир Зеленський вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Натомість глава держави планує запропонувати Ігоря Клименка – главу МВС. За інформацією УП, основною причиною такого рішення став конфлікт між МО та Головкомом Олександром Сирським.

“Вони живуть у двох різних світах. Міша хоче все цифровізувати, побудувати систему навколо технологій. Військові ж хочуть, щоб їх просто чули. Вони просять закупити одну номенклатуру озброєння, а він відмовляється й фінансує інші напрямки. Вони просто перестали чути один одного”, – процитував УП слова президента один із депутатів.

Ще одна причина звільнення Федорова – провалена, на думку президента, реформа мобілізації.

“Зеленський сказав, що от якщо 23 вересня Путін оголосить загальну мобілізацію, то всім буде не до жартів і цифрових реформ. Треба розібратись з мобілізацією до того”, – переказує слова глави держави один із депутатів “Слуги народу”.

Сам Михайло Федоров написав, що служити українському народу на посаді МО було для нього великою честю. Також він підбив підсумки успіхів своєї команди, а також розповів, що виконати не встигли.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 10:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У різних містах України сьогодні, 16 липня, розпочалися акції на підтримку міністра оборони Михайла Федорова.".