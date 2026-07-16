Вночі РФ влучила по будинку та парку – які руйнування

Вночі 16 липня росіяни вдарили по трьох районах Харкова – Київському, Шевченківському та Немишлянському. Ворог атакував місто ударними БпЛА.

За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог бив по Харкову “Шахедами”. Відомо, що у Немишлянському районі прилетіло по гаражному кооперативу та будинку.

“Внаслідок «прильоту» спалахнула господарча споруда на території приватного домоволодіння”, – уточнює начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Шевченківському – “приліт” зафіксували на території парку.

“Внаслідок удару пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти”, – додав Терехов.

Подробиць про удар по Київському району наразі немає.