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Вночі РФ влучила по будинку та парку – які руйнування

Події 07:10   16.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі РФ влучила по будинку та парку – які руйнування

Вночі 16 липня росіяни вдарили по трьох районах Харкова – Київському, Шевченківському та Немишлянському. Ворог атакував місто ударними БпЛА. 

За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог бив по Харкову “Шахедами”. Відомо, що у Немишлянському районі прилетіло по гаражному кооперативу та будинку.

“Внаслідок «прильоту» спалахнула господарча споруда на території приватного домоволодіння”, – уточнює начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Шевченківському – “приліт” зафіксували на території парку.

“Внаслідок удару пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти”, – додав Терехов.

Подробиць про удар по Київському району наразі немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 07:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 16 липня росіяни вдарили по трьох районах Харкова – Київському, Шевченківському та Немишлянському. Ворог атакував місто ударними БпЛА. ".