Поїзд Харків – Кременчук скасували, не запустивши: чому
Новий пасажирський поїзд №229/230 сполученням Харків – Кременчук, який “Укрзалізниця” анонсувала наприкінці червня, так і не вийде на маршрут, повідомляє «Суспільне Полтава».
У компанії вирішили відмовитися від його запуску, проаналізувавши навантаження.
Як пояснили в АТ «Укрзалізниці», 28 червня планували, що вже наступного дня почне курсувати новий денний поїзд № 229/230 між Харковом і Кременчуком.
Перед його запуском призначили додатковий поїзд № 245/246 із таким самим маршрутом, щоб оцінити пасажиропотік, але рейс виявився майже порожнім.
Після цього в компанії відмовилися від нового маршруту, а вагони передали на маршрути з найбільшим дефіцитом місць.