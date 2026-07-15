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Поїзд Харків – Кременчук скасували, не запустивши: чому

Транспорт 21:58   15.07.2026
Оксана Якушко
Поїзд Харків – Кременчук скасували, не запустивши: чому

Новий пасажирський поїзд №229/230 сполученням Харків – Кременчук, який “Укрзалізниця” анонсувала наприкінці червня, так і не вийде на маршрут, повідомляє «Суспільне Полтава».

У компанії вирішили відмовитися від його запуску, проаналізувавши навантаження.

Як пояснили в АТ «Укрзалізниці», 28 червня планували, що вже наступного дня почне курсувати новий денний поїзд № 229/230 між Харковом і Кременчуком.

Перед його запуском призначили додатковий поїзд № 245/246 із таким самим маршрутом, щоб оцінити пасажиропотік, але рейс виявився майже порожнім.

Після цього в компанії відмовилися від нового маршруту, а вагони передали на маршрути з найбільшим дефіцитом місць.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 21:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий пасажирський поїзд №229/230 сполученням Харків – Кременчук, який “Укрзалізниця” анонсувала наприкінці червня, так і не вийде на маршрут, повідомляє «Суспільне Полтава».".