Поїзд Харків – Кременчук скасували, не запустивши: чому

Новий пасажирський поїзд №229/230 сполученням Харків – Кременчук, який “Укрзалізниця” анонсувала наприкінці червня, так і не вийде на маршрут, повідомляє «Суспільне Полтава».

У компанії вирішили відмовитися від його запуску, проаналізувавши навантаження.

Як пояснили в АТ «Укрзалізниці», 28 червня планували, що вже наступного дня почне курсувати новий денний поїзд № 229/230 між Харковом і Кременчуком.

Перед його запуском призначили додатковий поїзд № 245/246 із таким самим маршрутом, щоб оцінити пасажиропотік, але рейс виявився майже порожнім.

Після цього в компанії відмовилися від нового маршруту, а вагони передали на маршрути з найбільшим дефіцитом місць.

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