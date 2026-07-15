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У Харкові подорожчала гречка, що з цінами на яйця: аналіз мерії

Суспільство 14:45   15.07.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові подорожчала гречка, що з цінами на яйця: аналіз мерії

Ціни на крупи, цукор та яйця проаналізували у Харкові, повідомили у пресслужбі міськради.

Зазначається, що з квітня серед продуктів бакалійної групи зросли ціни на гречку та пшоно (+8%), рис та макарони (+7%), манку (+6%), соняшникову олію (+3%). Водночас цукор подешевшав приблизно на 10%, а вартість солі та пшеничного борошна суттєво не змінилася.

За даними мерії, сьогодні ціни на гречану крупу в середньому становлять 83,30 грн/кг, на рисову довгозернисту – 54,55 грн/кг, на рисову круглозернисту – 58,90 грн/кг, на пшоно – 58,80 грн/кг, на манну крупу – 31,90 грн/0,8 кг. Цукор коштує в середньому 28,40 грн/кг, сіль кам’яна – 20,55 грн/кг, борошно пшеничне – 32,40 грн/кг, макаронні вироби (ріжки) – 36,30 грн/кг, соняшникова олія – 99,10 грн/850 мл.

“Також порівняно з квітнем приблизно на 30% знизилася ціна на курячі яйця. Зараз вони коштують від 50 до 75 грн/10 шт”, – повідомили у міськраді.

Нагадаємо, попри те, що вже майже середина липня і ціни на городину пішли вниз, у Харкові й області досі зберігаються високі ціни на помідори. Доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян повідомив МГ “Об’єктив” чому так сталося.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 14:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціни на крупи, цукор та яйця проаналізували у Харкові, повідомили у пресслужбі міськради.".