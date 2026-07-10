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Чому ціна на помідори досі висока у Харкові й області – думка економіста

Суспільство 21:23   10.07.2026
Оксана Якушко
Чому ціна на помідори досі висока у Харкові й області – думка економіста

Попри те, що вже майже середина липня і ціни на городину пішли вниз, у Харкові й області досі зберігаються високі ціни на помідори.

Середні ціни на огірки у Харкові й області близько 20 гривень, за картоплю просять 15-18 гривень, суттєво подешевшала й капуста. Натомість за помідори ще на початку тижня просили від 80 до 150 гривень у Харкові й області, кажуть мешканці міста.

«Я бачу, що ціни на помідори в середньому приблизно на 50% зараз вищі, ніж торік. Ймовірно, по регіонах вони можуть бути різними, тобто в одній області ситуація краща, ніж у нас в Харківській області», – зазначив МГ «Об’єктив» доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

Окрім кліматичної компоненти – помідорам потрібне стале тепло для доброго визрівання, яке ніяк не встановиться на Харківщині, на ціну може впливати й подорожчання пального. Адже ціна на дизель зросла на 35% майже за рік, наголошує економіст.

«Є, правда, ще інший варіант, що, можливо, помідори вирощують у багатьох випадках саме селяни, тобто невеликі господарства. Можливо, цього року трохи менша пропозиція з боку виробників, порівняно з минулим роком, саме на помідори, тому і ціна вища. А не так, як до повномасштабного вторгнення, коли помідори постачали великі ферми з півдня України. Господарства, що тоді займалися виробництвом помідорів, були у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях. Зараз це або прифронтові регіони, або окуповані території. Я не думаю також, що це якось пов’язано з воєнними діями, тому що для нашого регіону, завдяки нашим збройним силам, ситуація принципово не погіршилася. Тобто, працюють траси, вони не перекриті, логістика є, все працює, треба, можливо, трохи почекати», – зазначив Дмитро Шиян.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 21:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри те, що вже майже середина липня і ціни на городину пішли вниз, у Харкові й області досі зберігаються високі ціни на помідори.".