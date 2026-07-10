Почему цена на помидоры до сих пор высокая в Харькове – мнение экономиста

Несмотря на то, что уже почти середина июля и цены на овощи пошли вниз, в Харькове и области сохраняются высокие цены на помидоры.

Килограмм огурцов в Харькове и области можно купить в среднем за 20 гривен, за картофель просят 15-18 гривен, существенно подешевела и капуста. За помидоры еще в начале недели просили от 80 до 150 гривен в Харькове и области, говорят жители города.

«Я вижу, что цены на помидоры в среднем примерно на 50% сейчас выше, чем в прошлом году. Возможно, по регионам они могут быть разными, то есть в одной области ситуация лучше, чем у нас в Харьковско», — отметил МГ «Объектив» доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

Кроме климатической составляющей – помидорам нужно устойчивое тепло для хорошего вызревания, которое никак не установится в Харьковской области, на цену может влиять и подорожание горючего. Ведь цена на дизель выросла на 35% почти за год, отмечает экономист.

«Есть, правда, еще другой вариант, что, возможно, помидоры выращивают во многих случаях именно жители сел, то есть небольшие хозяйства. Возможно, в этом году несколько меньшее предложение со стороны производителей по сравнению с прошлым годом именно на помидоры, поэтому и цена выше. А не так, как до полномасштабного вторжения, когда помидорами снабжали крупные фермы с юга Украины. Хозяйства, которые тогда выращивали помидоры, были в Херсонской, Запорожской, Николаевской областях. Сейчас это либо прифронтовые регионы, либо оккупированные территории. Я не думаю также, что это как-то связано с военными действиями, потому что для нашего региона благодаря нашим вооруженным силам ситуация принципиально не ухудшилась. То есть работают трассы, они не перекрыты, логистика есть, все работает, надо, возможно, немного подождать», — отметил Дмитрий Шиян.