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Новую защиту Харькова от FPV на оптоволокне опробовали накануне — Терехов

Оригинально 19:00   10.07.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Новую защиту Харькова от FPV на оптоволокне опробовали накануне — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе вместе с военными сейчас работают над защитой областного центра от FPV-дронов, в частности, на оптоволокне. Он отметил, что «определенное решение уже сделали».

Он также объяснил, что город не может самостоятельно принимать решение об установке антидроновых сеток.

«Мы сотрудничаем с военными, и мы не можем самостоятельно делать, потому что есть определенные полномочия областной военной администрации, и есть определенные полномочия городского совета, и есть военные полномочия. То есть мы не можем самостоятельно сказать: «Мы здесь будем натягивать сетки» и так далее. Поэтому мы сотрудничаем. Вчера буквально мы сделали определенное решение вместе с военными и опробовали их. Дальше будет определенный процесс. Второй вопрос, действительно, нужно отработать с военными, чтобы обеспечить то, чтобы не было попадания дронов, хотя бы оптоволокне. Мы работаем над этим”, — сказал мэр, отвечая на вопросы корреспондентки МГ “Объектив”.

Мэр заверил, что при наличии возможности в Харькове будут продолжать наращивать и количество обычных железобетонных безопасных остановок.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 19:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе вместе с военными сейчас работают над защитой областного центра от FPV-дронов, в частности, на оптоволокне. ".