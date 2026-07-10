Трамваи и троллейбусы не будут ходить 11-12 июля в некоторых районах Харькова

С 9:00 11 июля по 20:00 12 июля трамваи в пер. Салтовское и Салтовское шоссе, от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей и некоторые троллейбусы на пр. Льва Ландау, от пр. Юбилейного до пр. Героев Харькова, не будут ходить, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с работами энергетиков, пояснили в департаменте строительства и дорожного хозяйства,

В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:

№6: от вокзала «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей;

№8: от разворотного круга «Ул. Одесская» к остановке Журавлёвский гидропарк (через пр. Байрона, ул. Морозова, ул. Георгия Тарасенко, ул. Молочную, площадь Защитников Украины, пр. Героев Харькова, ул. Академика Павлова, въезд Семиградский, ул. Виринскую, ул. Моисеевскую, ул. Шевченко).

Троллейбусы будут курсировать так:

№31: от Северной Салтовки до ст. м. «Академика Барабашова»;

№35: часть троллейбусов будет ходитьь по основному маршруту за счет автономного хода (с увеличенным интервалом движения), остальные – от разворотного круга «Ул. Одесская» в ст. м. «Турбоатом»;

№57: от парка «Встреча» до ст. м. «Защитников Украины»;

№20: не курсирует.

В это время на Салтовском шоссе будет курсировать временный автобус №8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Общественного – ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Громадского – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602-й микрорайон).