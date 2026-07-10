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Днем дождь и гроза. Прогноз погоды на 11 июля в Харькове и области

Погода 20:13   10.07.2026
Оксана Якушко
Днем дождь и гроза. Прогноз погоды на 11 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 11 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков. Днем ожидают кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈. В целом днем ​​сохранится облачная погода с прояснениями 🌥.
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем ​​от 20 до 25°.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков. Днем ожидают кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈.
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12-14°, днем ​​прогреется до 21-23°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 20:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 11 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".