Днем дождь и гроза. Прогноз погоды на 11 июля в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 11 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков. Днем ожидают кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈. В целом днем сохранится облачная погода с прояснениями 🌥.
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем от 20 до 25°.
В Харькове ночь пройдет без существенных осадков. Днем ожидают кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈.
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12-14°, днем прогреется до 21-23°.