Днем дождь и гроза. Прогноз погоды на 11 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 11 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков. Днем ожидают кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈. В целом днем ​​сохранится облачная погода с прояснениями 🌥.

Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем ​​от 20 до 25°.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков. Днем ожидают кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈.

Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 12-14°, днем ​​прогреется до 21-23°.