Ночью и утром дожди. Прогноз погоды 30 июня по Харькову и области

Прогноз погоды на вторник, 30 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночью и утром прогнозируют небольшой кратковременный дождь, местами возможна гроза ⛈. Днем не ожидают существенных осадков. Будет сохраняться переменная облачность ⛅️.

Ветер прогнозируют восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем ​​от 25 до 30°.

В Харькове ночью и утром также ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧, день пройдет без существенных осадков.

Ветер прогнозируют восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 15 – 17°, днем ​​столбик термометра поднимется до 27 – 29°.