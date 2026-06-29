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Ночью и утром дожди. Прогноз погоды 30 июня по Харькову и области

Погода 20:32   29.06.2026
Оксана Якушко
Ночью и утром дожди. Прогноз погоды 30 июня по Харькову и области

Прогноз погоды на вторник, 30 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночью и утром прогнозируют небольшой кратковременный дождь, местами возможна гроза ⛈. Днем не ожидают существенных осадков. Будет сохраняться переменная облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем ​​от 25 до 30°.

В Харькове ночью и утром также ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧, день пройдет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 15 – 17°, днем ​​столбик термометра поднимется до 27 – 29°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 20:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на вторник, 30 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".