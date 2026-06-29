По Харькову ударил КАБ: погибший, количество пострадавших растет (дополняется)

Около 15:40 в Харькове раздался взрыв. По городу ударили вражеские КАБы — один из них не сдетонировал.

Дополнено в 16:27. Количество пострадавших в результате удара КАБ по Харькову возросло до семи, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 16:24. Зафиксировали еще один «прилет» по Холодногорскому району – КАБ не сдетонировал. На месте работают взрывотехники, пишет мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 16:03. Сейчас есть подтвержденная информация об одном погибшем человеке и пятерых раненых, среди них есть тяжелые, информирует мэр Харькова Игорь Терехов.

«Также повреждены трамвай и электрическая сеть, более 15-ти авто, здание предприятия и прилегающие к месту попадания дома», — отметил мэр.

Дополнено в 16:01. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что сейчас известно о трех пострадавших: 65-летней и 20-летней женщинах, 54-летнем мужчине. Медики оказывают им необходимую помощь.

Дополнено в 15:48. Есть предварительная информация об одном погибшем и двух тяжелораненых, информирует мэр Игорь Терехов.

«Также пострадал трамвай и несколько машин», — пишет мэр.

Дополнено в 15:45. Уже поступает информация о пострадавших людях, пишет мэр Игорь Терехов. Сейчас их двое.

15:42. Мэр Игорь Терехов отметил, что попадание авиабомбы зафиксировали в Холодногорском районе.

Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках КАБ на севере региона.

Мониторинговые каналы призывали жителей города находиться в укрытиях.

Напомним, на прошлой неделе Харьков пережил 18 обстрелов. По данным мэра Игоря Терехова, били россияне по Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому, Немышлянскому, Холодногорскому, Основянскому и Индустриальному районам. Оккупанты применяли разное вооружение: FPV-дроны (в том числе и без боевой части), БпЛА «Молния» и «Италмас», реактивные «Шахеды», а также РСЗО «Торнадо-С». Погибших в результате ударов нет, пострадали пять человек. Терехов подчеркивает: целями армии РФ снова были исключительно мирные объекты. Отдельно Терехов обратил внимание на «прилеты» по автозаправочным станциям.