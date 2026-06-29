По Харкову вдарив КАБ: загиблий, кількість постраждалих зростає (доповнюється)

Близько 15:40 у Харкові пролунав вибух. По місту вдарили ворожі КАБи – один із них не здетонував.

Доповнено о 16:27. Кількість постраждалих внаслідок удару КАБ по Харкову зросла до семи, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 16:24. Зафіксували ще один “приліт” по Холодногірському району – КАБ не здетонував. На місці працюють вибухотехніки, пише мер Ігор Терехов.

Доповнено о 16:03. Наразі є підтверджена інформація про одну загиблу людину та пʼятьох поранених, серед них є важкі, інформує мер Харкова Ігор Терехов.

«Також пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15-ти авто, будівля підприємства та прилеглі до місця влучання будинки», – зазначив мер.

Доповнено о 16:01. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про трьох постраждалих: 65-річну і 20-річну жінок, 54-річного чоловіка. Медики надають їм необхідну допомогу.

Доповнено о 15:48. Є попередня інформація про одного загиблого та двох важкопоранених, інформує мер Ігор Терехов.

“Також постраждав трамвай та кілька машин”, – пише міський голова.

Доповнено о 15:45. Вже надходить інформація про постраждалих людей, пише мер Ігор Терехов. Наразі їх двоє.

15:42. Мер Ігор Терехов зазначив, що влучання авіабомби зафіксували в Холодногірському району.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски КАБ на північ регіону.

Моніторингові канали закликали жителів міста перебувати в укриттях.

Нагадаємо, минулого тижня Харків пережив 18 обстрілів. За даними мера Ігоря Терехова, били росіяни по Шевченківському, Київському, Салтівському, Немишлянському, Холодногірському, Основ’янському та Індустріальному районах. Окупанти застосовували різне озброєння: FPV-дрони (зокрема й без бойової частини), БпЛА «Молния» та «Італмас», реактивні «шахеди», а також РСЗВ «Торнадо-С». Загиблих внаслідок ударів немає, постраждали п’ятеро людей. Терехов підкреслює: цілями армії РФ знову були виключно мирні об’єкти. Окремо Терехов звернув увагу на «прильоти» по автозаправних станціях.